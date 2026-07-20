Sjuksköterska till Akutvårdsenheten/Närakuten
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Köping Visa alla sjuksköterskejobb i Köping
2026-07-20
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Här fattas snabba beslut – men vi tänker långsiktigt. Som sjuksköterska på Akutvårdsenheten och Närakuten i Köping är du en viktig del av ett tryggt och sammansvetsat team. Du arbetar nära läkarna, följer patienten genom vårdkedjans mest avgörande skeden och bidrar till en verksamhet som växer med framtiden – och där vi menar allvar med att stanna kvar. Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i ett omväxlande uppdrag som kombinerar klinisk skärpa med medmänsklig närvaro. Arbetet sker både på Akutvårdsenheten och Närakuten, vilket ger en dynamisk arbetsvardag med både högt tempo och mer stabila vårdsituationer.
På Närakuten möter du patienten tidigt i vårdförloppet. Du triagerar, sorterar, bedömer, provtar, stabiliserar och fattar initiala beslut tillsammans med läkare.
På Akutvårdsenheten vårdas patienter med akuta tillstånd såsom hjärtinfarkt, stroke, sepsis och intoxikationer. Det är ett mer avdelningslikt arbete med hög övervakningsgrad och avancerad medicinsk teknik som CPAP, OptiFlow och bilevel.
Du arbetar i ett multiprofessionellt team där din roll är central. Variation i arbetsuppgifter och tempo gör att du utvecklas både medicinskt och i ditt professionella omdöme.
Om arbetsplatsen
Vi är en enhet med två tydliga delar – Akutvårdsenheten och Närakuten – men med ett gemensamt uppdrag: att ge trygg och skicklig vård till den västmanlänning som behöver oss.
Akutvårdsenheten har 9 vårdplatser (med möjlighet till överbeläggning) och ansvarar nattetid även för LARM-uppdrag inom sjukhuset. Medelvårdtiden är cirka 2–4 dygn.
Närakuten är en vuxenmedicinsk mottagning som är öppen dag och kväll, årets alla dagar. Hit kommer patienter i alla åldrar med alla typer av besvär - men med fokus på vuxna. Patienterna bedöms och hänvisas till rätt vårdnivå när det behövs.
Vi är en tillräckligt liten verksamhet för att du ska kunna se helheten, men tillräckligt stor för att erbjuda bredd och utveckling. Vi arbetar nära andra enheter i vårdkedjan och har en stark kultur av samarbete, ansvar och patientfokus.
Från start får du en individanpassad introduktion med handledning och trygg uppstart på en enhet i taget. Vi tror på att trygghet är grunden till utveckling – därför får du växa i din egen takt.
Just nu befinner sig verksamheten i en spännande fas där Region Västmanland satsar på nya vårdbyggnader i Köping. Vår enhet är en aktiv del av den utvecklingen – och vi välkomnar dig som vill vara med och forma framtidens akutsjukvård.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden, därför erbjuder vi flera olika arbetstidsmodeller, som treskift, skifttjänst och ren veckosluttjänst
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det! Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska – eller nära examen – med ett genuint intresse för akutsjukvård. Erfarenhet eller vidareutbildning inom akutsjukvård, hjärtsjukvård eller MIMA är meriterande. Men det viktigaste är att du vill vara med.
Du behöver kunna fatta egna beslut och vara trygg i din yrkesroll – men också trivas i ett team där samarbete och förtroende är centralt. Du behöver vara flexibel i tanken, snabb i läget, och samtidigt ha kvar förmågan att stanna upp – och möta människor i utsatthet med värme och respekt. Vi jobbar i livets svåra händelser. Det kräver mer än kompetens – det kräver medmänsklighet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning 100%. Dag/kväll/natt samt 2 helger av 5. Vi erbjuder olika tjänstgöringsmodeller såsom treskift, skifttjänst och veckosluttjänstgöring. Tillträde efter överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 9 augusti 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 K Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef Akutvårdsenheten/Närakut
Belinda Wickman belinda.wickman@regionvastmanland.se +4622126103 Jobbnummer
10006424