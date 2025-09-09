Sjuksköterska till Akutvårdsavdelningen Vilhelmina sjukstuga
Region Västerbotten, Primärvård Syd, Södra Lappland / Sjuksköterskejobb / Vilhelmina Visa alla sjuksköterskejobb i Vilhelmina
2025-09-09
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vilhelmina Sjukstuga är en del av Region Västerbotten och drivs enligt sjukstugemodellen - en unik vårdform för glesbygd där primärvård och akutsjukvård samverkar nära. Vi är en del av Södra Lappland, Basenhet Syd, tillsammans med sjukstugorna i Åsele och Dorotea, och har ett nära samarbete med sjukhusen i Lycksele, Umeå och Skellefteå samt med våra omkringliggande kommuner.
Vill du göra verklig skillnad i människors liv och samtidigt utvecklas i din yrkesroll? Hos oss på Vilhelmina Sjukstuga får du arbeta i en bred och spännande verksamhet där god hälsa och hållbar utveckling går hand i hand.
På vår sjukstuga finns akutmottagning, distriktssköterskemottagning och äldresköterska. Vi har även rehabteam, MVC/BVC och kuratorer.
Vi har Akutvårdsavdelning med 8 vårdplatser.
Vi söker nu en engagerad sjuksköterska för ett vikariat heltid, 6 månader - med chans till förlängning.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
* Du arbetar med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på vårdavdelning och planerar samt utför självständigt medicinska omvårdnadsinsatser. Under jourtid triagerar du akuta patienter på akutmottagningen och samarbetar med läkare på plats eller via distans.
* Avdelningen är bemannad dygnet runt med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Under jourtid bemannar vårdavdelningens personal även akutmottagningen.
* Här får du möjlighet att arbeta brett, utvecklas i din roll och bidra till ett nära och tryggt samarbete med kollegor, sjukhus, andra sjukstugor samt kommuner i samband med utskrivningsprocesser.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska.
Vi söker dig som är en nyfiken och engagerad kollega, som bidrar med kunskap och glädje. Du känner ansvar för patientens välmående och verksamhetens fortsatta utveckling.
Du är trygg i din roll och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Du har även ett utpräglat engagemang för att ge människor trygg och säker vård. Du vill bidra till en trygg och öppen arbetsmiljö, där ditt professionella bemötande är framträdande i mötet med både patienter och arbetskamrater.
Du ser fram emot en variation av patienter, en bredd av arbetsuppgifter och omväxlande intensitet. Du gillar att samarbeta med olika människor i olika yrkeskategorier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271394". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222), https://region10.se/projekt/moveupnorth/kontakter-move-up-north/ Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Syd, Södra Lappland Kontakt
Avdelningschef Akutvårdsavd. Vilhelmina sjukstuga
Ingela Olofsson ingela.s.olofsson@regionvasterbotten.se 0761132526 Jobbnummer
9499433