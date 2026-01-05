Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/intermediärvårdsavdelningen
2026-01-05
Akutkliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Har du intresse för akutsjukvård, tycker om teamarbete och söker en arbetsplats där du kan utvecklas i din roll som sjuksköterska och få en bred kompetens? Då är akutvårdsavdelningen rätt arbetsplats för dig. Vi söker nu nya kollegor!
Om oss
Akutvårdsavdelningen (AVA) och intermediärvårdsavdelningen (IMA) är en del av akutkliniken. En klinik i ständig utveckling där stort fokus ligger på utvecklings- och förbättringsarbete. Just nu med extra mycket inriktning på planeringen av flytten till det nya akuthuset som sker i början av 2026.
AVA är en akutvårdsavdelning vilket innebär att patienterna vårdas en kortare tid hos oss. Vi tar emot akut sjuka patienter - oftast direkt från akutmottagningen. Vi vårdar patienter från olika kliniktillhörigheter men främst medicin- och kirurgpatienter. Vi samarbetar med flera professioner vilket ger en god kompensutveckling för våra medarbetare. Du kommer ha ett nära samarbete med läkare från olika specialiteter, fysioterapeut och arbetsterapeut etc.
IMA är en avdelning med högre vårdnivå som ligger integrerad på AVA. Här vårdas patienter med svikt i vitala funktioner som behöver tätare övervakningsbehov och andra insatser. Vi har b.la andningsstöd och artärnål. För att jobba på IMA behöver man erfarenhet av akutsjukvård - exempelvis AVA - och utbildning av vår utbildningssköterska. I dagsläget har IMA fyra vårdplatser öppna men vi rekryterar nu med målet att kunna öppna fyra platser till.
Vi erbjuder
Individuellt anpassad inskolning med vårdledare som följer upp dig både under och efter avslutad inskolning. Du kommer att ingå i ett team tillsammans med några av dina kollegor där ni arbetar merparten av er arbetstid tillsammans. Detta är ett mycket framgångsrikt och uppskattat koncept då många upplever en ökad trygghet och mer individuellt anpassad kompetensutveckling.
Fokus på utbildning och kompetensförsörjning. Vi har en egen utbildningssköterska som har utbildningar och utbildningsplaner för våra medarbetare.
En arbetsmiljö där stöd av kollegor är en självklarhet. Teamkänslan är en central del hos oss och tack vare att vi är en stor avdelning finns det alltid möjlighet att få stöd från flera andra kollegor. Du behöver aldrig känna dig ensam!
Vi strävar mot en personcentrerad vård och använder oss därför av funktioner för att avlasta sjuksköterskan tex utskrivningssamordnare, farmaceutiskt stöd etc. Detta för att du ska kunna arbeta så nära dina patienter som möjligt.
Möjlighet att utvecklas inom samma klinik under flera år. Rotationstjänst mot akutmottagningen- AVA-IMA.
Vill du ta steget och fördjupa dig mer inom akutsjukvård finns möjligheten till betald specialistutbildning!
Möjligheten finns att arbeta i en arbetstidsmodell där arbete varannan helg generar i en lägre arbetstid men med bibehållen heltidslön. I övrigt är det tjänstgöring 2 av 5 helger och under sommaren varannan helg. Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Du arbetar med att övervaka, behandla, utreda och i möjligaste mån färdigbehandla patienterna. Vanliga sjukdomstillstånd hos våra patienter är bröstsmärta, kramper, andningsbesvär, intoxikationer, buksmärta, blödningar och infektioner. Arbetet är mycket varierande då vårdtiderna är korta och ingen dag är den andra lik. Hos oss får du en bred grund att stå på!
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Erfarenhet av akutsjukvård är meriterande men inget krav.
Det viktigaste är att du är en person som trivs med varierande arbetsuppgifter, med ett intresse av att lära dig nya saker, har god samarbetsförmåga och trivs med teamarbete.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Vikariat minst 6 mån med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef AVA/IMA, Annika Forssman, 016-10 39 16.
Vårdenhetschef AVA/IMA, Sofie Saamel, 016-10 43 72.
Bitr. vårdenhetschef Anna Swärd, 016- 10 39 98.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på akutvårdsavdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-02-02.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Region Sörmland
Repslagaregatan 19
Region Sörmland
