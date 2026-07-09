Sjuksköterska till Akutvårdsavdelning i Ystad
Region Skåne, Lasarettet i Ystad / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2026-07-09
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Lasarettet i Ystad är det välkomnande akutsjukhuset som präglas av öppenhet och gemenskap. Vi har korta kontaktvägar och en närhet till varandra som gör samarbete enkelt. På lasarettet har vi verksamhet dygnet runt och ett brett utbud av specialiserad vård. Vi bedriver både akut- och planerad hälso- och sjukvård med omtanke om varje patient. Vårt mål är att vara ett personligt sjukhus i framkant - vi arbetar tillsammans för en god, säker och personcentrerad vård.
På Akutavdelning (AVA) i Ystad arbetar vi teambaserat och personcentrerat, med akut sjuka patienter i fokus. Vi är en arbetsgrupp med ett starkt och välfungerande samarbete och som i tvärprofessionella team bygger en trygg och säker vård för våra patienter. Avdelningen har flera akutvårdsplatser för patienter med ett högre vårdbehov. Vi har också en behandlingsplats där vi tar över patienter från akutrummet på akutmottagningen för optimering och vidare behandling. Hos oss vårdar vi såväl internmedicinska som kirurgiska patienter samt patienter med lättare trauman. Vi bedriver en komplex, flexibel och högteknologisk vård och har ett ständigt flöde av patienter från akuten samt till och från slutenvården och intensivvårdsavdelningen. Målet för oss är trygga och nöjda patienter, mer effektiv vård, bättre flöden, kompetensutveckling och en god arbetsmiljö. Vi strävar efter att höja vårdnivån ytterligare genom att utveckla vår intermediärvård. I ett första steg i denna process har vi börjat implementera användningen av artärnålar, vilket möjliggör mer avancerad och precis övervakning av våra patienters hälsotillstånd.
Vårt team består av engagerade och pålitliga medarbetare med hög arbetsmoral. Vi värdesätter ett prestigelöst arbetssätt och den nära samverkan inom gruppen, vilket gör att vi effektivt kan identifiera och optimera vården för varje patient.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Vi söker nu en sjuksköterska som vill komplettera vårt team på AVA i Ystad. Hos oss får du möjlighet att arbeta med patienter med ett brett spektrum av diagnoser, vilket skapar en omväxlande och utvecklande arbetsdag.
I rollen som sjuksköterska på akutvårdsavdelningen ansvarar du för omvårdnad, övervakning och behandling av akut sjuka patienter. Arbetet innebär högspecialiserad vård där du använder medicinteknisk utrustning, ger kvalificerad omvårdnad och deltar i akut omhändertagande. Tempot är tidvis högt eftersom vi vårdar akut sjuka patienter, men vi är måna om att alltid stötta varandra mellan teamen. Det nära samarbetet i teamet gör att vi ständigt lär av varandra och utvecklar vår kompetens i varje situation.
På AVA är alla medarbetare delaktiga i att utveckla vården och driva arbetet framåt. På Lasarettet i Ystad arbetar vi långsiktigt med Magnetmodellen, en organisationsmodell som grundar sig på mångårig forskning kring hur vi kan ge vård av högsta kvalitet, öka patientsäkerheten och stärka vårt interprofessionella samarbete. Modellen ger också våra medarbetare en tydlig professionsutveckling. Som en del i detta ingår Region Skånes kompetens- och tjänstemodell. Den bygger på ett kontinuerligt lärande och utveckling av kompetens i yrkesrollen samt möjlighet att söka tjänster i de olika faserna
När du börjar hos oss får du en introduktion som anpassas efter dina individuella erfarenheter och behov. Du tilldelas även en mentor som stöttar dig under ditt första år.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. För tjänsten krävs också språkkunskaper i svenska som minst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
För att trivas hos oss behöver du ha ett genuint intresse för akutsjukvård och en vilja att utvecklas tillsammans med oss. Vi värdesätter ett stort engagemang och ansvarstagande, både i det patientnära arbetet och i utvecklingen av vården och verksamheten.
Vi söker dig som är intresserad, prestigelös och nyfiken, och som ser positivt på nya utmaningar. Arbetet inom akutsjukvården kräver att du har en hög grad av anpassningsförmåga och kan hantera varierande situationer på ett tryggt och professionellt sätt. Du behöver också kunna arbeta självständigt och möta våra patienter med respekt och empati. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335979". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Lasarettet i Ystad (visa karta
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271 33 YSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Kontakt
Helena Eklund, Vårdförbundet 0411-897012 Jobbnummer
9998450