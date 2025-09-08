Sjuksköterska till akutvårdsavdelning AVA, Huddinge
Är du redo att möta utmaningen med att vårda patienter med komplexa och akuta tillstånd? Har du den kliniska blicken som krävs för att snabbt bedöma och övervaka förändringar i patientens tillstånd? Ta chansen att bli en del av vårt dynamiska team på AVA och sök tjänsten idag!
Du erbjuds
individuellt anpassad introduktion - för att du ska få en trygg och bra start i din roll hos oss.
möjlighet till utveckling inom yrket - genom fortbildning, kurser och interna utbildningar samt aktivt arbete med rotationer till andra verksamheter.
personlig utvecklingsplan - vi stöttar din utveckling genom strukturerad kompetensutveckling och tydliga karriärvägar.
aktivt arbete med kompetensstegen - vi arbetar strategiskt med kompetensutveckling för att skapa långsiktiga möjligheter inom organisationen.
möjlighet att ta ansvar - om du vill finns det goda chanser att växa i rollen, exempelvis som handledare, ledningssjuksköterska eller i andra ansvarsområden.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
AVA är en akutvårdsavdelning med 18-24 vårdplatser. Hos oss vårdas patienter med akuta tillstånd där snabb bedömning, noggrann övervakning och kontinuerlig omprioritering är en självklar del av vardagen. Vi tar emot patienter dygnet runt och hanterar en stor variation av medicinska tillstånd - ofta komplexa och inte färdigutredda. Det innebär att arbetet ställer krav på din kliniska blick och förmåga att upptäcka förändringar i patientens tillstånd.
AVA är också en katastrofmottagande enhet för sjukhuset och vi arbetar mycket med innovation. Vanliga arbetsmoment inkluderar bedömning av vitalparametrar, telemetriövervakning, vätskebalansövervakning, omvårdnad i det akuta skedet, samt tillämpning av medicinska prioriteringar. Hos oss används kontinuerlig övervakning och täta kontroller ("spotchecks") vid behov, vilket möjliggör hög patientsäkerhet även i ett intensivt flöde.
Du kommer att möta många olika patientgrupper och arbeta i ett högt tempo där samarbete mellan professioner är en förutsättning för att bedriva en hög och säker vård för våra patienter. Arbetet är varierat och utvecklande - med både ansvar och möjlighet att påverka.
Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden inom ditt team. Du arbetar självständigt, har ett reflekterande förhållningssätt och kan hantera komplexa situationer. Du inbjuds till att bidra till utvecklingen av omvårdnadsarbetet, och om du har erfarenhet finns även möjlighet att handleda studenter och nya kollegor, eller ta rollen som ledningssjuksköterska.
De flesta arbetspass bemannas med en ledningssjuksköterska som stöttar teamen i det dagliga arbetet och hjälper till att hålla flödet effektivt. Vi har även sjuksköterskor med särskilda ansvarsområden inom exempelvis utbildning, utveckling, innovation, nutrition osv.
Tjänsten är del av Region Stockholms 24/7-avtal, vilket innebär arbete på kvällar, nätter och helger förekommer enligt överenskommelse med Vårdförbundet.
Vi söker dig som
snabbt kan sätta dig in i komplexa situationer, identifiera relevanta vårdbehov och fatta trygga beslut - även under tidspress
inte rädd för att tänka nytt, komma med förbättringsförslag och bidra till utvecklingen av arbetsmetoder och rutiner i teamet
arbetar systematiskt och har ett starkt fokus på patientsäkerhet, dokumentation och att följa evidensbaserade riktlinjer
trivs i en verksamhet där tempot kan skifta snabbt och där du ibland behöver prioritera om, stötta kollegor eller ta initiativ på egen hand
är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö och ser vikten av samverkan mellan olika professioner för att ge patienterna bästa möjliga vård.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från liknande verksamhet
Specialistutbildning inom akutsjukvård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation). https://www.karolinska.se/vard/tema/tema-akut-och-reparativ-medicin/
