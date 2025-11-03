Sjuksköterska till akutpsykiatriska mottagningen, barn, unga och vuxna
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab
2025-11-03
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".
Specialistpsykiatrin i Kronoberg bedriver en modern och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med närstående och andra vårdgivare. En god arbetsmiljö med motiverade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Verksamheten är organiserad i specialiserade enheter där medarbetarna arbetar utifrån integrerade team, öppenvård och heldygnsvård vilka följer patienten i hela vårdkedjan.
Akutpsykiatriska mottagningens uppdrag är att bedriva akutverksamhet dygnet runt samt konsultverksamhet mot sjukhusvård och primärvård. Mottagningen tar emot patienter i alla åldrar som är i behov av akut psykiatrisk bedömning. Utöver besök på akutmottagningen bedriver vi även telefonrådgivning till patienter och närstående.
Vi erbjuder utbildning/föreläsningar i TERMA (terapeutiskt bemötande vid aggression), MI (motiverande samtal), proACT (akutmedicinsk utbildning), kontinuerliga föreläsningar inom aktuella områden samt möjlighet till specialistutbildning i psykiatri. Har du klinisk erfarenhet som sjuksköterska i minst 1 år, ges du möjlighet att söka betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Arbetet på akutpsykiatriska mottagningen är spännande och varierande där du samarbetar med många olika professioner, vårdenheter och andra samarbetspartners i länet.
Arbetsuppgifterna på akutmottagningen består av rådgivning och bedömningar såväl på telefon som på plats. Patienterna bedöms och triageras enligt RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System). Som sjuksköterska på mottagningen är du den som har samordningsansvaret för patientflödet och du arbetsleder omvårdnadsarbetet. Du har nära kontakt med läkare i det dagliga arbetet och en del av arbetet är att samverka med framför allt ambulans, polis, sociala myndigheter och skola.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Meriterande är om du har specialistutbildning inom psykiatrisk vård, alternativt erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård.
Vi vill att du har lätt för att arbeta enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl samt slutför det som påbörjats. Det är viktigt att du har en stabilitet i ditt arbete och kan hantera stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller gott humör vid pressade situationer. Att samarbeta och skapa goda relationer såväl till kollegor som till externa samarbetspartners är en viktig del i arbetet. Vi ser det som positivt om du har ett lösningsfokuserat tänk där du har fallenhet för att snabbt hitta lösningar på uppkomna problem.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
