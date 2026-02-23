Sjuksköterska till akutpsykiatriska avdelningen vuxna, Specialistpsykiatrin
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Specialistpsykiatrin Kronoberg bedriver en modern och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med närstående och andra vårdgivare. En god arbetsmiljö med motiverade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Verksamheten är organiserad i specialiserade enheter där medarbetarna arbetar utifrån integrerade team, öppenvård och heldygnsvård vilka följer patienten i hela vårdkedjan.
Enheten akutpsykiatriska avdelningarna barn, unga och vuxna består av två separata avdelningar, en för vuxna och en för barn.
Vi söker nu en sjuksköterska till akutpsykiatriska avdelningen vuxna. Avdelningens uppdrag är att bedriva korttidsvård för patienter med särskilda vårdbehov samt heldygnsvård för patienter med beroendeproblematik. Avdelningen vårdar patienter som bedömts vara i behov av sluten psykiatrisk vård enl. HSL eller LPT. Vi har ett dynamiskt flöde av patienter och en blandning av psykiatrisk och somatisk akutsjukvård.
Vi erbjuder utbildning/föreläsningar i TERMA (terapeutiskt bemötande vid aggression), MI (motiverande samtal), proACT (akutmedicinsk utbildning), kontinuerliga föreläsningar inom aktuella områden samt möjlighet till specialistutbildning i psykiatri. Har du klinisk erfarenhet som sjuksköterska i minst 1 år, ges du möjlighet att söka betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Arbetet på akutpsykiatriska avdelningen är spännande och varierande där du samarbetar mycket med olika professioner, med olika enheter inom kliniken och med andra samarbetspartners i länet.
På akutpsykiatriska avdelningen vuxna arbetar vi med ett tydligt patientfokus och kontaktmannaskap. Som sjuksköterska är du del av ett team och du är den som arbetsleder omvårdnadsteamet runt patienten. I det dagliga arbetet på avdelningen ansvarar du för läkemedelsadministrering, rondarbete, provtagningar, närståendekontakter och samverkan med andra vårdaktörer. Vår höga bemanning ger dig möjlighet att arbeta nära patienterna och ett unikt tillfälle att utvecklas och bli trygg i din arbetsledande roll. Du arbetar tillsammans med skötare, undersköterskor, kurator och läkare. Akutpsykiatriska avdelningen vuxna har ett tätt samarbete med akutpsykiatriska mottagningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Meriterande är om du har specialistutbildning i psykiatri, alternativt erfarenhet av arbete inom psykiatri. Som sjuksköterska på akutpsykiatriska avdelningen vuxna krävs att du har en god förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter och tycker om när det oväntade händer. Vi vill att du har god samarbetsförmåga, har lätt för att fatta beslut och en god empatisk förmåga. Det är viktigt att du har en trygghet i din profession och vana av att arbeta självständigt och kan göra egna bedömningar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför anställningen begär vi utdrag ur brotts- och misstankeregistret. Vi önskar därför att du i din ansökan anger ditt fullständiga personnummer.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning

Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 117/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab Kontakt
HR-konsult
Julia Ernstsson julia.ernstsson@kronoberg.se 0470-586982 Jobbnummer
