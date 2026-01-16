Sjuksköterska till Akutpsykiatrin 30A, Sunderby sjukhus
Vill du göra skillnad - på riktigt - och samtidigt ha kollegor som stöttar dig i varje arbetspass? Psykiatrin i Sunderbyn är på väg framåt och nu söker vi dig som vill vara med på resan. Hos oss på Psykiatrin i Sunderbyn möter du engagerade kollegor, meningsfulla arbetsdagar och en verksamhet som satsar på både vård och medarbetare.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som är trygg i din yrkesroll. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift. Meriterande är om du har specialistutbildning inom psykiatri, har jobbat i journalsystemet Cosmic, har erfarenhet från psykiatrisk heldygnsvård eller kan fler språk än svenska. Men viktigast av allt är vem du är. Du är strukturerad, ansvarstagande och gillar att ta initiativ. Du har ett lugn i pressade situationer, kan fatta beslut när det behövs och fungerar som ett naturligt stöd för både kollegor och patienter. Kort sagt - en person man gärna jobbar med, även under ett intensivt kvällspass.
Det här får du arbeta med
Hos oss jobbar du med meningsfull heldygnsvård, där patienten alltid står i centrum. I rollen som sjuksköterska i rotation (dag, kväll och helg) är du en viktig kugge i teamet och en trygg punkt för både patienter och kollegor. Tillsammans med sjuksköterskor, skötare och läkare möter du patienter med olika psykiatriska diagnoser. Dina arbetsuppgifter är varierade och viktiga du ge trygg och säker omvårdnad, bedöma och följa upp patienters mående, hantera akuta psykiatriska situationer, administrera och följa upp läkemedelsbehandlingar, dokumentera och rapportera enligt gällande rutiner. Och kanske viktigast är att du är med och skapar en lugn, strukturerad och trygg vårdmiljö - även när tempot är högt.
Det här erbjuder vi dig
• Möjlighet till att läsa vidareutbildning
• Önskeschema
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt, läs mer här https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstid dag/kväll/natt. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Tjänsten är inom psykiatrin: Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Bidrar till vår dygnet runt verksamhet genom att tjänsten innefattar minst två helgpass per månad.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
