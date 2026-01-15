Sjuksköterska till Akutmottagningen, Sunderby Sjukhus
2026-01-15
Akutmottagningen på Sunderby sjukhus är länets största akutmottagning, här tar vi emot patienter i alla åldrar och från alla kliniker. Vi jobbar i team och nu vill vi gärna att just du blir en del av vårt härliga gäng!
Se mer på detta YouTube-klipp om vad det innebär att arbeta hos oss:https://youtu.be/f821VcosiZk?si=6XJeo1fH0bKSXvRo
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett genuint intresse för att utvecklas och lära dig nya saker. På akutmottagningen möter vi dagligen nya och varierande utmaningar, vilket ställer krav på både engagemang och flexibilitet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med akut sjuka patienter, exempelvis från akutmottagning, vårdavdelning eller hälsocentral, men det är inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du har en god samarbetsförmåga och ser värdet i att arbeta tillsammans med andra. Dessutom har du en stark vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens förbättring.
Det här får du arbeta medSom sjuksköterska på akutmottagningen kommer du att introduceras stegvis i de olika funktioner som finns inom verksamheten. Genom detta får du möjlighet att bredda din kompetens och uppleva en stor variation i arbetet. Du kommer att möta patienter med allt från lindriga besvär till akuta tillstånd - från nyfödda till äldre personer. Arbetet sker i team tillsammans med erfarna och engagerade kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. På akutmottagningen värdesätter vi idéer till förbättring och arbetar aktivt med utveckling - både för patientens bästa och för verksamhetens kvalitet. Vi är stolta över vår arbetsplats och strävar efter ett positivt och respektfullt bemötande, såväl gentemot patienter som mellan medarbetare.
Det här erbjuder vi dig- Vi erbjuder dig som har vidareutbildning och erfarenhet från annan verksamhet möjlighet att bibehålla din kompetens genom årligen återkommande placering inom det verksamhetsområdet
• Strukturerad inskolning under minst fyra veckor, beroende på tidigare erfarenhet. Under inskolningen följer vi upp hur det går och om det finns behov av ytterligare introduktionstid
• Efter inskolningen erbjuds du en mentor för att ytterligare trygga din första tid på din nya arbetsplats
• Veckovisa interna utbildningar, anpassade efter personalens önskemål och behov.
• Schemamodell med förkortad veckoarbetstid och heltidslön. Schemat är utformat med fokus på återhämtning och ger goda möjligheter att förena arbete med fritid
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid - en satsning från Region Norrbotten för medarbetare i dygnet runt-verksamhet, vilket gör oss unika bland Sveriges regioner
• Denna verksamhet omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor
• Kliniskt basår för dig som är ny sjuksköterska, för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dag/kväll samt natt. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Sandra Andersson-Nyström sandra.andersson-nystrom@norrbotten.se 0920-28 23 54 Jobbnummer
9686092