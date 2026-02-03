Sjuksköterska till Akutmottagningen, Örnsköldsvik
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Inom Region Västernorrland finns tre närsjukvårdsområden; söder, väster och norr där lokal samverkan sker inom/mellan kommun, primärvård och specialistvård. Tillsammans arbetar vi för att skapa en sammanhållen vårdkedja för de växande patientgrupperna kroniker och multisjuka. Närsjukvårdsområde Norr har ett sjukhus och sex regiondrivna hälsocentraler. I området finns en privat vårdcentral samt en kommun. Närsjukvårdsområde Norr har cirka 530 medarbetare och två verksamhetschefer. På akutmottagningen i Örnsköldsvik är vi cirka 55 anställda, fördelat på 35 sjuksköterskor och 20 undersköterskor. Vi söker nu en sjuksköterska till vårt team!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillfällig placering på akutmottagningen i Örnsköldsvik med tillträde 2026-06-05 eller enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska på Akutmottagningen ingår att:
Prioritera och fördela arbetsuppgifter inom teamet
Läkemedelshantering
Omvårdnad
Bedömning och prioritering av patienter
Utföra undersökningar och behandlingar samt assistera läkaren vid behandlingar, undersökningar och provtagningar
Rådgöra och guida patienter gällande egenvård med mera
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Det är meriterande om du:
Har arbetslivserfarenhet av akutsjukvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper:
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2026:023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Malin Sjödin +4666089139 Jobbnummer
9718933