Sjuksköterska till Akutmottagningen Kiruna sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Kiruna Visa alla sjuksköterskejobb i Kiruna
2026-03-18
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Sveriges nordligaste akutmottagning söker just dig! Välkommen till akutomhändertagande i Kiruna. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare tillsammans. Vi tar hand om patienter som kommer in via akutmottagningen eller via ambulans. Akutomhändertagande i Kiruna är en omtyckt arbetsplats som är en spännande och lärorik arbetsplats med ett omväxlande tempo. Bli en del av teamet!
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har vidareutbildning inom lämpliga specialiteter inom akutsjukvård.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är engagerad, vill utvecklas och är inte rädd för nya utmaningar. Du uppskattar ett varierande tempo där ingen dag är den andra lik. Du agerar på ett hänsynsfullt och genomtänkt sätt vi ser även att du gör avvägningar och prioriteringar utifrån tillgänglig information. Vidare bör du vara flexibel, ha självinsikt, samt förmågan att skilja på det personliga och professionella.
Det här får du arbeta med
Hos oss på akutomhändertagande arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och akutläkare tillsammans för att ta hand om patienter som kommer in via akutmottagningen eller ambulans. Vi handlägger främst akuta sjukdomstillstånd hos vuxna och barn. Vårt uppdrag är att bedöma och behandla akuta sjukdomstillstånd eller att vårda patienterna inför transport till annan vårdnivå. Vi har två vårdplatser där vi bedriver intermediärvård, HIA vård och kortare insatser av intensivvård.
Vi är en kunskapstörstande verksamhet och lägger stor vikt vid kompetensutveckling för våra medarbetare. Om du som sjuksköterska med mindre erfarenhet av kliniskt arbete eller akutsjukvård söker dig till oss kommer vi lägga upp en personlig introduktion för dig. Introduktionen består av teoretiska utbildningar som varvas med klinisk inskolning med handledare. Utbildningarna leds av våra läkare som är specialister i akutsjukvård samt av våra erfarna sjuksköterskor på kliniken.
Det här erbjuder vi dig
Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstid är dag, kväll och nattjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-116289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Petra Lahtinen petra.lahtinen@norrbotten.se 0980-73314 Jobbnummer
9805847