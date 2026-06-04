Sjuksköterska till Akutmottagningen, Gällivare
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Gällivare Visa alla sjuksköterskejobb i Gällivare
2026-06-04
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eller i hela Sverige
Vill du arbeta där det verkligen gör skillnad – varje dag? Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt engagerade team på akutmottagningen i Gällivare.
Gällivare sjukhus är ett förstärkt länsdelssjukhus och en viktig del av akutsjukvården i Norrbotten. På vår akutmottagning tar vi emot patienter i alla åldrar och från hela verksamhetsområdet. Här möter du en varierad vardag med allt från mindre akuta besvär till kritiskt sjuka patienter. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare tillsammans i team – med patienten i fokus. Vi är ett sammansvetsat gäng med hög kompetens, god stämning och ett starkt driv att utvecklas tillsammans.Vi tror på samarbete, lärande och att stötta varandra i det dagliga arbetet.
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Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har goda kunskaper i svenska och grundläggande datorkunskaper. Det är meriterande om du har utbildning och arbetslivserfarenhet inom akutsjukvård.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är stabil, tydlig och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du är även flexibel och har helhetssyn som gör att du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Det här får du arbeta med
Det dagliga arbetet består av att bedöma och prioritera patienters behov av akutsjukvård. Du kommer möta patienter med allt från lindriga besvär till akuta tillstånd. Arbetet sker i team tillsammans med erfarna och engagerade kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Här är ingen dag den andra lika, arbetet är omväxlande och lärorikt. Vi är stolta över vår arbetsplats och strävar efter ett positivt och respektfullt bemötande, såväl gentemot patienter som mellan medarbetare.
Det här erbjuder vi dig
Gedigen introduktion (4–6 veckor), du får en individanpassad introduktion med stöd av erfarna kollegor – vi ser till att du kommer in i arbetet i din egen takt
Tryggt teamarbete, du blir en del av ett engagerat team där vi hjälps åt, delar kunskap och stöttar varandra i både vardag och akuta situationer
Utvecklingsmöjligheter, vi värdesätter kompetensutveckling och uppmuntrar dig att växa i din roll
Livskvalitet i vardagen, att arbeta i Gällivare ger dig närhet till natur, fjäll och ett aktivt liv utanför jobbet
Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt, läs mer här https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Tillsvidareanställning på heltid med arbetstid dag och kväll med möjlighet till rotation i förlängningen.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
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971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Jobbnummer
9947491