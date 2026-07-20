Sjuksköterska till Akutmottagningen Alingsås lasarett, vikariat
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Alingsås Visa alla sjuksköterskejobb i Alingsås
2026-07-20
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, Ale
, Vårgårda
, Lerum
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eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Stimuleras du av tempoväxlingar och vill vara med och göra skillnad? Välkommen till hjärtat av Alingsås Lasarett, akutmottagningen!
Akutmottagningen har idag ca 70 medarbetare (sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och akutläkare). Vi tar emot akutfall inom kirurgi, ortopedi och internmedicin under akutmottagningens öppettider mellan kl. 08-21 veckans alla dagar. Inom kirurgi och ortopedi tar vi även emot barn. Akutmottagningen har årligen ca 22 000 akutbesök. Vi tillhör verksamhetsområde akutsjukvård tillsammans med ambulans, vårdplatskoordinatorer samt Alingsås närsjukvårdsteam.
Nu söker vi en sjuksköterska som vill bli en del av vårt fantastiska team. Du bör vara duktig på att prioritera dina arbetsuppgifter och vill bidra till att optimera det akuta omhändertagandet för våra patienter. Ditt synsätt präglas av omtanke om människor, såväl patienter som kollegor.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på akutmottagningen ingår du i tvärprofessionella team tillsammans med läkare, undersköterskor och medicinska sekreterare i det akuta omhändertagande av patienter med behov av akut vård. Du utvecklas genom att arbeta på olika positioner på mottagningen, till exempel som patientansvarig eller i larmteam. Arbetet är omväxlande, utmanande och stimulerande.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska och har minst ett års erfarenhet som sjuksköterska, gärna flera. Erfarenhet av akutsjukvård är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där förmågan att samarbeta i team och prioritera är viktiga egenskaper samt att vara flexibel. Vi tror på medarbetardriven utveckling och vår filosofi är att kraften finns hos dem som är närmast patienten, varför engagemang och kreativitet är egenskaper vi letar efter. Tillsammans med dina kollegor kommer du att jobba för att ständigt förbättra vården, med patienten i fokus.
Vad erbjuder vi dig?
En stimulerande arbetsplats som präglas av glädje och omtanke. Vi har en erfaren och trygg personalgrupp som månar om en god arbetsmiljö. Vi erbjuder en trygg och individanpassad introduktion med seniora kollegor och en tilldelad mentor.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på ett år och innebär dag-, kväll-, samt helgtjänstgöring.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Södra Ringgatan 30 (visa karta
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441 33 ALINGSÅS Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Akutmottagning, Alingsås lasarett Kontakt
Anna Lundgren, Vårdförbundet 0322-226026 Jobbnummer
10007271