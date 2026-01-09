Sjuksköterska till Akutmottagningen Alingsås lasarett - sommar 2026!
2026-01-09
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vi söker dig som vill göra skillnad för andra!
Akutmottagningen har idag ca 45 medarbetare.
Vi tar emot akutfall inom kirurgi, ortopedi och internmedicin under akutmottagningens öppettider mellan kl. 08-21 veckans alla dagar. Inom kirurgi och ortopedi tar vi även emot barn. Akutmottagningen har årligen ca 22 000 akutbesök. Nu söker vi sjuksköterskor som vill vara en del av vårt team i sommar. Du bör stimuleras av tempoväxlingar i arbetet och vara duktig på att prioritera dina arbetsuppgifter. Du vill bidra till att optimera det akuta omhändertagandet för våra patienter och ditt synsätt präglas av omtanke om människor.Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss på akutmottagningen ingår du i tvärprofessionella team tillsammans med läkare och undersköterskor i det akuta omhändertagande av patienter med medicinsk, kirurgisk/ortopedisk och allmänmedicinsk karaktär. Du utvecklas genom att arbeta på olika positioner på mottagningen, till exempel som patientansvarig eller i larmteam. Arbetet är omväxlande, utmanande och stimulerande.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med minst ett års erfarenhet som sjuksköterska. Erfarenhet av akutsjukvård är en stor fördel, gärna från akutmottagning. Vi söker dig som stimuleras av tempoväxlingar i arbetet och som drivs av att arbeta i en utvecklande miljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där förmågan att samarbeta i team och prioritera är viktiga egenskaper samt att vara flexibel.Anställningsvillkor
Tjänsterna avser sommarvikariat och dag-, kväll- samt helgtjänstgöring.
Vi erbjuder individuellt anpassad introduktion med erfarna sjuksköterskor.Övrig information
Vi tillämpar löpande urval i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
