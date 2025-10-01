Sjuksköterska till Akutmottagning/Närakut, Södertälje Sjukhus
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Södertälje Visa alla sjuksköterskejobb i Södertälje
2025-10-01
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av en trygg gemenskap och känna arbetsglädje och nyfikenhet inför varje arbetspass? På Akuten får du möta patienter med vitt skilda symtom och behov.
Hos oss är varje medarbetare viktig, samarbetet mellan yrkesgrupperna är tät och viljan att ständigt förbättra både arbetsmiljö och patientsäkerhet står högt i fokus. Hos oss kommer du att göra stor skillnad.
Hos oss jobbar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och administrativ personal. Större delen av dygnet arbetar vi i ett linjelöst flöde där patienterna sorteras utifrån hur sjuka de är snarare än vilken organspecialitet de tillhör. Vi arbetar i vårdlag med ett tätt samarbete mellan omvårdnadspersonal och läkare, där varje medarbetare utgör en viktig del av helheten. VO Akut inkluderar akutmottagning för vuxna och närakut för barn och vuxna. Vi tar dagligen emot 150-200 patienter i alla åldrar, med allt från sårskador och enklare frakturer till sepsislarm och hjärtstopp.
Sjuksköterska till akutmottagning/närakut på Södertälje sjukhus:
Som sjuksköterska har du ett övergripande ansvar för bedömning och triagering och du utför omvårdnadsåtgärder, läkemedelsadministrering och provtagning. På verksamhetsområde akut har du ett varierande arbete där du växlar mellan våra olika arbetsstationer: akutmottagning, närakut och reception.
Vi erbjuder dig en personlig introduktion som är anpassad efter dina individuella kunskaper och behov. Ingen dag är den andra lik. Hos oss har du goda förutsättningar till kompetensutveckling och detta tillgodoses genom såväl intern som extern utbildning.
Dina personliga egenskaper:
För att trivas hos oss behöver du uppskatta en omväxlande arbetsdag och ha lätt för att vara flexibel, prioritera och omprioritera dina arbetsuppgifter. Vi söker dig som är självgående och som inte räds att ta egna initiativ. Du har en stark känsla för teamarbete och är tydlig i din kommunikation. Du bemöter patienter, närstående och kollegor på ett respektfullt och lyhört sätt. Vi värdesätter att du är prestigelös och bidrar till en kultur som signalerar psykologisk trygghet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i denna rekrytering.Publiceringsdatum2025-10-01KvalifikationerKvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med rätt att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
• Minst två års erfarenhet av arbete som legitimerad sjuksköterska inom akutsjukvård.
Meriterande:
• Specialistutbildning inom akutsjukvård.
• Annan specialistutbildning.
• Utbildningarna TNCC och AMLS.
• Erfarenhet av arbete som sjuksköterska på akutmottagning.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid eller enligt överenskommelse.
Som sjuksköterska inom 24/7-verksamhet tillämpas arbetstidsavtal med möjlighet till kvarstannandebonus (i tid) och förkortad veckoarbetstid vid nattarbete. Om du arbetar förtätad helg och fler schemalagda nätter har du även möjlighet till ytterligare intjänad tid som kan tas ut i ledig tid, pengar eller pensionsavsättning.
Rekrytering till denna tjänst sker fortlöpande under ansökningstidens gång.
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
• Friskvårdsbidrag
• Personalgym, inomhus och utomhus
• Friskvårdsrabatter
• Ersättning vid sjukvårdsbesök
• Fler semesterdagar efter du fyller 40
• Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5947". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södertälje Sjukhus, VO Akut, Akutmottagning Kontakt
Marie Antman 08-12324172 Jobbnummer
9535144