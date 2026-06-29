Sjuksköterska till Akutmottagning i Trelleborg
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Sjuksköterskejobb / Trelleborg Visa alla sjuksköterskejobb i Trelleborg
2026-06-29
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Är du legitimerad sjuksköterska och vill arbeta med oss som brinner för akutsjukvård? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Lasarettet i Trelleborg är det lilla sjukhuset med det stora hjärtat. Här bedrivs internmedicinsk verksamhet inom kardiologi, endokrinologi, lungmedicin, reumatologi, gastroenterologi och neurologi. I detta ingår en stor mottagningsverksamhet, tre slutenvårdsavdelningar och en dagsjukvårdsavdelning.
Förvaltningen Nära Vård och Hälsa är i drift sedan 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom Nära Vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
Akutvård Nära Vård inom Nära Vård och Hälsa består av akutmottagningar som ej har öppet dygnet runt och kvälls- och helgmottagningar inom Region Skåne.
Hos oss på akutmottagningen i Trelleborg bedrivs internmedicinsk akutsjukvård alla dagar i veckan mellan 08.00 och 20.00. På vardagar mellan 08.00 och 16.00 tar vi även emot patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska symtom. Årligen har vi cirka 13 000 besök och närmare 1000 larm.
Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Därtill arbetar vi nära anestesi och specialistkonsulter. Nästan alla patienter som vårdas inom internmedicin i Trelleborg passerar genom akutmottagningen och det är där vi tillsammans gör skillnaden. Hos oss arbetar närmare 45 medarbetare, varav några är specialiserade inom akutsjukvård. Vi har en bred kompetensspridning från nyligen examinerade till många års erfarenhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Söker du ett variationsrikt och fartfyllt arbete? Nu har du chansen att bli en del av vårt engagerade team där vi brinner för akutsjukvård!
Under en vanlig dag hos oss består ditt arbete bland annat av triagering, övervakning samt behandling av den akutsjuka patienten vid till exempel prio 1-larm. Tillsammans med en undersköterska är du omvårdnadsansvarig för era patienter. Vi arbetar i en omväxlande och stimulerande miljö som ställer krav på flexibilitet och samarbete. Mottagningen har olika positioner såsom team, larm och inskrivning.
Vi är måna om att du som ny medarbetare ska trivas hos oss och komma in i din roll på bästa sätt. Du erbjuds därför ett individuellt introduktionsprogram som anpassas efter dina erfarenheter, kompetenser och önskemål när du börjar hos oss. Utvecklingen i detta program sker genom successivt ökat ansvar. Hos oss får du möjlighet att gå lokala introduktionsutbildningar så som A-HLR, proAct och återkommande övningsscenarier. Vi erbjuder även kurser som till exempel Advanced Medical Life Support (AMLS).
Vi utgår från en tidbanksmodell, vilket innebär att 75 procent av arbetstiden är schemalagd och resterande 25 procent ligger i en tidbank som du har stor möjlighet att påverka. Tidbanken genererar dig en kvot och modellen är omtyckt på arbetsplatsen, framför allt för att schemat är i balans. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Har du vidareutbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet inom akutsjukvård ser vi det som meriterande.
Som person är du trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och ser möjligheter i stället för hinder. Vidare har du stort engagemang och en positiv inställning samt drivs av nya utmaningar. Du har även ett öppet sinne för att lära dig nya saker. Vi ser gärna att du har god kommunikationsförmåga. Då vi är måna om att hitta rätt person lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen till oss i Trelleborg, palmernas stad! Vi ser fram emot att lära känna dig.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328779". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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205 25 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Enhetschef
Susanne Lundblad 041055080 Jobbnummer
9982458