Sjuksköterska till Akutmottagning Avesta
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Avesta Visa alla sjuksköterskejobb i Avesta
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar för att vården ska vara lättillgänglig, av god kvalitet och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Förvaltningen består av fem divisioner: primärvård, psykiatri, kirurgi, medicin och medicinsk service. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i vår spännande verksamhet och delar vår ambition att erbjuda en god vård på lika villkor.
Är du Sjuksköterska och intresserad av Akutsjukvård? Gillar du Teamarbete?
Avesta Lasarett har en dygnet-runt-öppen akutmottagning med uppdrag att akut omhänderta patienter av framförallt internmedicinsk och allmänmedicinsk karaktär men att även kunna bedöma och hantera alla typer av patienter genom ett tätt samarbete med Falu Lasarett. Under kvällar och helger har akutmottagningen också ett uppdrag som jourmottagning som tar hand om primärvårdens patienter. Upptagningsområde för akutmottagningen och jourmottagningen är Avesta och Hedemora samt de närliggande kommunerna i Västmanland. I anslutning till akutmottagningen har vi även AVA, vår Akutvårdsavdelning med 6 vårdplatser som bemannas roterande av akutmottagningens medarbetare.
Sjuksköterska till Akutmottagning AvestaPubliceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
På vår Akutmottagning prioriteras/sorteras patienterna med Triage enligt RETTS, ett kvalitetssäkrat verktyg som används på de allra flesta akutmottagningar i Sverige. Vi erbjuder ett stimulerande sjuksköterskearbete med omväxlande arbetsuppgifter som att akut omhänderta svårt sjuka patienter och ta hand om människor i kris likväl som att ta EKG, provtagning osv. Kort sagt ingen dag är den andra lik på Avesta Akutmottagning. Du kommer som sjuksköterska hos oss att arbeta i ett flödesinriktat team som arbetar tvärprofessionellt kring patienten med patientsäkerhet i fokus.
Tack vare ett välutvecklat lagarbete på vår Akutmottagning har vi bland de allra kortaste vänte- och vistelsetiderna av alla akutmottagningar i Sverige. Våra framgångsfaktorer till detta kan beskrivas med följande ord:
Professionalism/bred kompetens
Engagemang
Lösningsfokuserade
Teamkänsla
Patienten i fokus
Korta beslutsvägar
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet av akutmedicinsk vårdDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av akutsjukvård och vill utveckla dina kunskaper inom detta spännande område. Du har lätt för att prioritera och ta snabba beslut och vill engagera dig i vår verksamhetsutveckling och gärna ta eget ansvar. Du har lätt för att kommunicera och tycker om att arbeta teambaserat.
Vi är intresserade av både nyexaminerade och erfarna sjuksköterskor!
Du som är nyexaminerad sjuksköterska kommer lära dig mycket med bra stöd och erbjudas en inskolning som är anpassad för dina behov inklusive sjuksköterska handledning av utsedd mentor på akutmottagningen.
För dig som är erfaren sjuksköterska finns möjligheter att använda dina kunskaper inom många olika vårdområden och kan erbjudas många varierande arbetsuppgifter samtidigt som du ges möjlighet att påverka och själv utvecklas inom området Akutsjukvård. Vi jobbar ständigt med kompetensutveckling i det kliniska arbetet med bland annat teamträning, medicintekniska apparater, olika ansvarsområden, hospitering etc.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag och bli en del av en av Sveriges trevligaste akutmottagningar!
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Rekryterande chef
Anette Haglund 0226-496140 Jobbnummer
9534039