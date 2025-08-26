Sjuksköterska till Akutkirurgi och Trauma
2025-08-26
Är du en positiv och engagerad sjuksköterska som brinner för akutsjukvård och kirurgi? Oavsett om du har erfarenhet som sjuksköterska och söker nya utmaningar eller är nyexaminerad och söker en trygg start i yrket, ser vi fram emot din ansökan!
Du erbjuds
en arbetsplats som värdesätter både arbetsglädje och en trygg arbetsmiljö.
Vi vill att just Du skall trivas hos oss
en arbetsplats som arbetar för ett balanserat och hållbart arbetsliv
tydliga karriärvägar med möjlighet för tjänstestrukturer som till exempel Biträdande universitetssjuksköterska (BUS), studentansvarig eller chef
kompetensutveckling i det dagliga är något som vi värderar högt. Detta anordnas av vår engagerade BUS som arbetar mycket aktivt med olika typer av kompetensutveckling på arbetsplatsen: scenarios, workshops, föreläsningar
möjligheten att utvecklas inom akutsjukvård och kirurgisk omvårdnad.
Om tjänsten
Medarbetargruppen består av sjuksköterskor och undersköterskor i olika åldrar och med olika kompetens. Det vi alla har gemensamt är vår vilja att bedriva omvårdnad i toppklass och att ständigt utveckla omvårdnaden för patienterna till det bättre. Förutom det så tycker vi som arbetsgrupp att det ska vara roligt att gå till arbetet och det är ofta nära till skratt hos oss.
På vår avdelning vårdar vi patienter med akuta kirurgiska och traumadiagnoser som kräver operation. Vi erbjuder en varierande patientgrupp med olika åldrar och sjukdomstillstånd, med fokus på pre- och postoperativ vård.
Vi är en del av Tema Akut & Reparativ Medicin med 22 vårdplatser vardagar och 16 vårdplatser på helger. Vanliga diagnoser inkluderar cholesystit, pankreatit, GI-blödningar och mer. Vi tar emot patienter direkt från akuten eller akutvårdsavdelningarna.
Vi söker sjuksköterskor som kan leda omvårdnaden i teamet och agera snabbt vid förändringar i patientens tillstånd. Rollen innebär ansvar för pre- och postoperativ vård, inklusive övervakning av vitala parametrar och hantering av olika procedurer och utrustning. Vi trivs i ett högt tempo och är en positiv arbetsgrupp som strävar efter att leverera högkvalitativ vård och ha roligt tillsammans.
En av våra sjuksköterskor på på avdelning B86-88 beskriver sitt arbete så här:
"Att arbeta på Akutkirurgi Trauma är det mest givande jag vet. Varje dag är oförutsägbar och möjligheten att göra en stor skillnad för både patienter och deras anhöriga i korta möten är ovärderlig. Vi har en fantastisk arbetsgrupp som gör det roligt att gå till jobbet varje dag. Vi stöttar och hjälper varandra och har alltid nära till skratt".
Vi söker dig som
vill utvecklas inom kirurgisk vård
trivs i högt arbetstempo och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
trivs i en dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik
är engagerad, har stark lagkänsla samt en god förmåga att kommunicera.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av akutsjukvård eller kirurgisk vård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation). https://www.karolinska.se/vard/tema/tema-akut-och-reparativ-medicin/
