Sjuksköterska till Akutkirurgavdelning 8
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås
2025-10-06
Hos oss erbjuds du ett varierande, spännande, roligt och betydelsefullt arbete där du gör skillnad och skapar trygghet för patienten. Ingen dag är den andra lik och varje dag möts du av nya utmaningar.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Vi har både elektiva och akuta kirurgiska patienter samt patienter utsatta av olika trauman. Vi har intag dygnet runt från akuten primärt med sjukdomar i övre delen av buken med inriktning mot galla, magsäck, bukspottkörtel, lever och endokrin kirurgi, trauma patienterna kan ha skador över hela kroppen, där ingår också skallskador. Vi har även ett team med bröstkirurgi samt brännskador.
Variationen i arbetsuppgifterna är stor eftersom vi jobbar med både elektiv- och akutsjukvård. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat omvårdnadsansvar, läkemedelshantering, pre- och postoperativ vård samt ansvar för patienter med olika akuta sjukdomstillstånd. Vi arbetar tillsammans i ett multiprofessionellt team med patientens behov och resurser i fokus. Tillsammans skapar vi vårdplaner som utgår från patientens behov och önskemål.
Om arbetsplatsen
Vi är en klinik med öppet klimat och god gemenskap. Kirurgi är en bred och spännande specialitet vilket gör att du som sjuksköterska ständigt kommer att utvecklas och växa i din profession.
Vi satsar mycket på utbildning och som ny på kirurgkliniken erbjuds du 12 veckors introduktion med möjlighet till att hospitera och se verksamhetsnära ingrepp och undersökningar. Hos oss är möjligheterna till kompetensutveckling god.
På avdelning 8 är vi ett stort och härligt team i blandade åldrar med stor arbetsglädje och olika kompetenser. Vi jobbar tillsammans i team med andra professioner med patienten i fokus. Under förra året vann arbetsplatsen regionens pris hälsofrämjande arbetsplats.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av arbete i akutsjukvård samt journalsystemet Cosmic är meriterande men inget krav.
Vi ser fram emot din ansökan! Om du har frågor kring tjänsten får du gärna kontakta våra enhetschefer Tina Gustafsson eller Hanna Hassel. Du är också välkommen att hospitera hos oss om du skulle önska.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning eller vikariat, heltid 100%
Tillträde efter överenskommelseSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 19 oktober 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett heltidsjobb.
Region Västmanland
Region Västmanland
Vårdförbundet
Mari Hautala Mari.hautala@regionvastmanland.se
9541075