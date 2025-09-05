Sjuksköterska till akutgeriatrisk vårdavdelning 82, USÖ
2025-09-05
Vi söker dig som vill ha ett arbete som ger dig bred kunskap och som vill vara en del i ett glatt gäng med stort engagemang och gemenskap.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för den äldre patienten och dennes specifika behov och som vill vara med och påverka och göra skillnad för vår patientgrupp.
Avdelning 82 är en akutgeriatrisk avdelning med viss inriktning mot rehabilitering. Här vårdar vi patienter med skiftande intagningsorsak, allt från ortopediska, kirurgiska till medicinska diagnoser.
Vi erbjuder ett lärorikt, omväxlande och stimulerande arbete. Våra patienter har många olika sjukdomstillstånd och stort medicinskt behov. Som sjuksköterska följer du patienten från akut sjukdom med en hel del medicinskt tekniska moment, så som till exempel infusioner, blodtransfusioner, olika typer av drän och centrala infarter, till rehabilitering, social planering och utskrivning. Du är med under hela processen. Hos oss har vi utskrivningssamordnare som har hand om utskrivningsplaneringar samt avdelningssamordnare som avlastar mycket av sjuksköterskans administrativa arbete, allt för att du som sjuksköterska ska kunna lägga din tid och fokus på våra patienter.
Introduktionen skräddarsys efter dina behov i en dialog med enhetschef och handledare.
Vi är ett tvärprofessionellt team som med ledordet - tillsammans - försöker skapa en optimal livssituation för den äldre multisjuka människan. Vår arbetsplats präglas av en unik sammanhållning med inställningen, tillsammans för patienten. I vårt team ingår sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 550 vårdplatser och 3 500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sedvanliga arbetsuppgifter på en akutvårdsavdelning med 24-timmarsvård på universitetssjukhus.
Legitimerad sjuksköterska med intresse för utvecklings- och förbättringsarbete. Erfarenhet av slutenvård är meriterande.
Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Månadslön
