Aleris Närsjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-13Om Aleris NärsjukvårdAleris Närsjukvård AB bedriver geriatrik, ASIH, sluten palliativ vård, vårdcentral, primärvårdsrehabilitering och basal hemsjukvård. Ett tydligt vårdkoncept med god samverkan möjliggör säkra vårdövergångar för våra patienter. Våra medarbetare drivs av stort engagemang, hög delaktighet och delar våra värderingar tillgänglighet, respekt, ansvar, kompetens och omtanke. Vi använder oss av bakgrundskontroll vid anställning.Vi är sedan den 1 april 2020 en del av Aleris Sverige AB. Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vårdföretag. Efter sammanslagningen har Aleriskoncernen i Skandinavien 5 400 medarbetare och omsätter 7 miljarder SEK. Aleris ägs av Triton.På Aleris känner vi ett stort engagemang för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv. De förändringar vår bransch genomgår innebär möjligheter för oss att tänka om och tänka nytt. Det gillar vi och det är något som vi tycker utmärker oss. Snabba beslut, flexibilitet och möjligheten att påverka och tänka i nya banor värderar vi högt. Du också?Om Aleris Dalengeriatriken avd. 41Nu söker vi dig med erfarenhet och intresse för akut omhändertagande av den geriatriska patienten!På avdelning 41 bedriver vi en vård där stort fokus ligger på den första bedömningen som görs av dig som sjuksköterska. Avdelningen har totalt 20 vårdplatser och på fyra av dessa har du möjligheten att monitorera patienter med tätare kontroller (GAVA). Till din hjälp har du även medicinteknisk utrustning för att kunna agera snabbt, på avdelningen finns till exempel kapacitet att analysera blodgaser och kapillärprover. Patienterna vi hjälper söker vård för bland annat KOL, hjärtsvikt, pneumoni och andra typer av infektioner. Intag sker dygnet runt och medelvårdtiden ligger på strax under en vecka.Om arbetet och din utvecklingPå Aleris erbjuder vi ett stimulerande arbete i en verksamhet som är specialiserad och ligger i framkant inom området. Här finns möjligheten att växa och utvecklas tillsammans med oss när vi skapar den moderna vården.Arbetet som sjuksköterska på avdelningen innebär att du tillsammans med undersköterskan i ditt team kommer att arbeta närmast patienten, vilket betyder att ni kommer vara en viktig komponent i att involvera patienten i vården och bevaka dennes intressen. I vårt multiprofessionella team kring patienten så samarbetar du även med fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, dietist, kurator samt avdelningens koordinatorssjuksköterska. Då det är mycket viktigt för patienten att vi har en helhetsbild över dennes situation läggs stor vikt på ett fungerande teamarbete.I det sedvanliga sjuksköterskearbetet så ingår bland annat omvårdnad tillsammans med undersköterskan, aktivt deltagande på ronder och läkemedelsadministrering. För att underlätta läkemedelshanteringen så använder vi oss av slutenvårdsdos. Vi använder oss av STELPA för dokumentation med hjälp av surfplattor, läs gärna mer om detta på vår hemsida.Medicintekniskt så ingår bland annat att sätta perifera infarter, såromläggningar, katetersättning/hantering, blodtransfusioner och antibiotika- administrering.Om dig vi sökerSom personDu är prestigelös och bemöter människor med respekt. Du är intresserad av att bidra med din kunskap och entusiasm. Du förenar självständigt arbete med en mycket god förmåga att samarbeta. Du är positiv och ser möjligheter till utveckling inom verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.BakgrundLeg. Sjuksköterska med minst ett års erfarenhet från yrket. Vi erbjuder alltid en individanpassad inskolning. Ett intresse/erfarenhet av patientnära vård och en vilja att vara med och driva utvecklingsarbete är meriterande.2021-04-13Dokumentation sker i Take Care.Vi använder oss av bakgrundskontroll.Det finns möjlighet att hospitera.Anställningsform: Tillsvidare med provanställningTillträde: Efter överenskommelseIndividuell lönesättningArbetstid per vecka: Heltidsmåttet är 37h/vecka för dag-, kväll- och helgtjänstgöring. Man arbetar 2 av 5 helgerKollektivavtal finnsAnsökan och kontaktVi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Ansöker gör du enklast genom att klicka på "skicka ansökan" till höger och fylla i dina uppgifter. Sista ansökningsdag är 2021-05-12 men i och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Stephen Knieling på tel. +46 8 128 155 15 eller e-post: stephen.knieling@aleris.se Hoppas att vi hörs!--------------------------------------------------------I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-12Aleris Närsjukvård AB5686785