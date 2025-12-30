Sjuksköterska Till Akuten/mima
Medicinkliniken Kullbergska sjukhuset
Är du sjuksköterska som gillar att vara i händelsernas centrum? Trivs du med att samarbeta med andra och är mån om att ha patienten i fokus? Då kanske du är vår nya kollega! Vi erbjuder dig en trygg anställning med goda karriärmöjligheter. Publiceringsdatum2025-12-30Om företaget
Vi är en positiv och engagerad personalgrupp som arbetar på akuten och vår medicinska intermediärvårdsavdelning, MIMA. Vi lägger en stor vikt på att främja teamarbetet för att skapa ett bra flöde och omhändertagande av patienten. På akuten har vi patienter med medicinska, kirurgiska och ortopediska sjukdomar och skador. Under helger finns också primärvården i våra lokaler. Arbetsuppgifter och flöde av patienter är varierande vilket skapar ett stimulerande arbete. På MIMA har vi 4 platser där vi vårdar patienter med medicinska sjukdomar samt stabiliserar patienter som behöver komma vidare till en högre vårdnivå.
Vi erbjuder kompetensutveckling både inom verksamheten men också externt.
Är du intresserad? Tveka inte att höra av dig!Arbetsuppgifter
Du arbetar i team tillsammans med undersköterska och läkare. I arbetet ingår bland annat bedömning av akut sjuka patienter, läkemedelshantering, dokumentation, omvårdnad och viss arbetsledning. Vi erbjuder inskolning och kontinuerliga utbildningar för att du ska känna dig trygg och utvecklas i din roll. Välkommen till en attraktiv arbetsplats!
Din kompetens
Vi söker drivna, positiva, legitimerade sjuksköterskor. Om du har vidareutbildning inom akutsjukvård, intensivvård eller distriktsköterska ser vi det som positivt, men det är inget krav. Som person är du flexibel och stabil i akuta situationer. Du är ansvarstagande och kan ta egna initiativ samtidigt som du även kan se det positiva i att samarbeta och nå mål tillsammans med andra. I mötet med patienten har du ett empatiskt och serviceinriktat förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Vi hoppas att du som söker har ett genuint intresse för akutsjukvård och att du vill utvecklas i din yrkesroll tillsammans med oss.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid eller annan sysselsättningsgrad kan diskuteras med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Johan Edlund, 072-142 24 79.
Vårdenhetschef Sofia Svensson, 073-867 45 34.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på akuten/MIMA!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-02-15.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
