Sjuksköterska till Akuten i Skövde - 12-timmarspass & 20 extra fridagar
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Skövde Visa alla sjuksköterskejobb i Skövde
2026-04-17
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Sjuksköterska till akutmottagningen i Skövde - 12-timmarspass, arbete var tredje helg och 20 extra fridagar
Nu testar vi ett nytt schema på akutmottagningen i Skövde:
12-timmarspass och arbete var tredje helg, vilket ger 20 extra fridagar under en 12-veckorsperiod jämfört med traditionellt schema. Under sommaren jobbar du varannan helg men fortfarande 20 pass mindre.
Målet är tydligt - mer ledighet, bättre återhämtning och en hållbar arbetsvardag.
Du arbetar färre dagar - men med fullt fokus när du är här. Samma akuta puls. Mer tid för livet utanför jobbet.
Vi satsar stort - både på schema och på din utveckling
Vi har infört ett helt nytt introduktionsupplägg för nyanställda.
8-10 veckors strukturerad introduktion
Du går bredvid enligt tydlig plan En dag i veckan är du frikopplad från kliniskt arbete för internutbildning Teori och praktik integreras löpande
Förstärkt kompetensstöd
Ett heltidsanställt kompetensstöd dedikerat till akutmottagningen Två sjuksköterskor och en undersköterska som arbetar med simulering och praktisk träning
Vi tränar teamarbete, akuta situationer och medicinska scenarier i trygg miljö - för att du ska känna dig säker när det gäller.
Det här är en långsiktig satsning på kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö och en investering för både individen och verksamheten.
Om akutmottagningen i Skövde
Akutmottagningen arbetar i moderna, ljusa lokaler anpassade för uppdraget. Vi är en av Sveriges största akutmottagningar med ett möjligt flöde på cirka 70 000 patienter per år.
Här finns:
Egen barnakutenhet Röntgen i direkt anslutning Uppdrag som ett av regionens fem traumasjukhus
Vi möter patienter inom medicin, kirurgi, ortopedi, infektion, barnmedicin, gynekologi, ÖNH och ögon. Tempot växlar - från snabba patientmöten till avancerade akuta insatser.
Hos oss får du
12-timmarspass
Arbete var tredje helg
20 extra fridagar på 12 veckor
Strukturerad intro i 8-10 veckor beroende p tidigare erfarenhet
Frikopplad utbildningsdag varje vecka under intro.perioden
Tillgång till simulering och dedikerat kompetensstöd
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska Trivs i team men är trygg i din profession Har förmåga att växla tempo utan att tumma på kvalitet Vill utvecklas inom akutsjukvård Bidrar till ett positivt arbetsklimat
Erfarenhet av akutsjukvård är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Kliniskt basår är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I Kliniskt basår ingår introduktionsdagar, handlednings- och utbildningsdagar samt hospiteringsdagar. Syftet med Kliniskt basår är att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor att stärka sina teoretiska kunskaper och praktisera färdigheter samt växa in i sin nya profession.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor med utländsk legitimation föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation.
Urvalsprocessen och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Publiceringsdatum2026-04-17
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
)
541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 4, Akutmottagning Skövde Kontakt
Vårdförbundet Vårdförbundet 0500-431936 Jobbnummer
9861673