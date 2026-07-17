Sjuksköterska till Akutavdelningen i Karlshamn
Region Blekinge / Sjuksköterskejobb / Karlshamn Visa alla sjuksköterskejobb i Karlshamn
2026-07-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlshamn
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
Välkommen till oss på Akutavdelningen i Karlshamn!
Akutavdelningen är en mottagande avdelning som tar emot medicinpatienter via ambulans eller bedömningsbil. Till oss kommer också patienter med remiss från vårdcentral eller från andra mottagningar på sjukhuset. Vi tar emot patienter dygnet runt med andningsbesvär, yrsel, bröstsmärta, infektioner av olika slag, propp i benet, stroke med mera. Vi är ett positivt och sammansvetsat gäng med en bredd av erfarenheter och kompetenser. Nu söker vi dig som vill bli en del av oss. Du ges möjlighet att utvecklas i din egen takt eftersom vi när det gäller vår personal har ett personcentrerat tänk där vi utgår från individen. Som anställd inom Region Blekinge erbjuds du friskvårdsbidrag och tillgång till gym och andra träningsformer.
Om jobbet
Som sjuksköterska bedömer, vårdar och behandlar du medicinpatienterna under deras vistelse på Akutavdelningen. Som sjuksköterska på Akutavdelningen får du mycket varierande och stimulerande arbetsuppgifter där du ges möjlighet att växa in i din yrkesroll. Du ingår i ett team tillsammans med läkare, undersköterskor och medicinska sekreterare. Du arbetar utifrån rutiner och gällande styrdokument. Som sjuksköterska inom Akutavdelningen förväntas du också verka för att utveckla och förbättra arbetssätt, samt vara delaktig i att driva processer. Du bidrar med förslag till lösningar, ett positivt förhållningssätt och ett gott bemötande till en god arbetsmiljö.
Vi tillämpar individuell verksamhetsbaserad schemaläggning med rotationstjänstgöring.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om dig
Vi söker legitimerade sjuksköterskor, gärna med erfarenhet från akutsjukvård som är meriterande. Du skall ha en god samarbetsförmåga, en positiv inställning samt vara flexibel och ansvarstagande i dina arbetsuppgifter. Du ska trivas med tempoväxlingar och tycka att det gör arbetet stimulerande och omväxlande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Läs mer om Region Blekinge
För information om aktuell lönestatistik samt gällande kollektivavtal, klicka på Förmåner - Region Blekinge - Region Blekinge och läs under fliken "lön". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081), https://regionblekinge.se/
Länsmansvägen 1 (visa karta
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374 41 KARLSHAMN Arbetsplats
Region Blekinge Kontakt
Klara Hansen, Vårdförbundet 0454-731000 Jobbnummer
10005559