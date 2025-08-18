Sjuksköterska till Akutavdelning i Malmö
2025-08-18
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta med utvecklingsarbete för att kunna ge den bästa tänkbara vården för våra patienter? Sök då tjänsten hos oss på akutavdelningen i Malmö. Vi välkomnar nu en sjuksköterska för blandad tjänstgöring, dag och natt!
Akutavdelningen (AVA) är en korttidsavdelning med 18 akutvårdsplatser och 4 intermediärvårdsplatser. Vi bedriver samma avancerade och komplexa vård dygnet runt. Verksamheten ses som en högre vårdnivå då den kan erbjuda andningsvård med NIV eller CPAP samt har möjligheter till hjärtövervakning och blodtrycksövervakning med artärkateter. Vi arbetar multidisciplinärt vilket betyder att vi tar emot patienter från alla specialiteter.
På avdelningen arbetar vi i team med undersköterska, sjuksköterska och läkare där samarbete betyder allt. Avdelningen har önskeschema med timbank vilket möjliggör utrymme för kompetens- och verksamhetsutveckling.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter på avdelning samt hjärtövervakning, provtagning och hantering av medicinskteknisk apparatur.
Vi är en verksamhet som ständigt arbetar med utveckling och förbättringsåtgärder vilket innebär att utvecklingsmöjligheterna för dig som sjuksköterska är mycket goda. Din utveckling är viktig för oss och därför är en gedigen introduktion en självklarhet för oss. I vardagen, för att säkra den fortlöpande kunskapsöverföringen, ser vi på sikt att handledning och utbildning är en del av uppdraget. På avdelningen finns även en omvårdnadsledare med fokus på kompetensutveckling och mentorskap för nyanställda.
Arbetstiderna är förlagda både dag och natt men möjligheten finns att påverka ditt schema till mer natt eller dagtid om det önskas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Om du har erfarenhet av akutsjukvård/sjukhusvård eller intermediärvård ses det som meriterande. Det är även meriterande med erfarenhet av NIV, CPAP och annan medicinsk apparatur samt Melior och Pasis.
Vi letar efter dig som kan bidra med energi och glädje till vår enhet och som har ett stort intresse för utveckling, lärande och akutsjukvård. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. I vår vardag uppstår ofta snabbt förändringar, att förhålla sig till dessa och ställa om till en ny situation kräver förmågor som överblick, planering och prioritering. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C269438".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C269438". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Region Skåne
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Sara Lövgren, Enhetschef 040-33 10 09
9463771