Sjuksköterska till akutavdelning för äldre, geriatriska avdelningen
Medicinkliniken Mälarsjukhuset, EskilstunaPubliceringsdatum2026-02-24Om företaget
Vi är en härlig grupp sjuksköterskor som trivs att arbeta tillsammans. Flerårig erfarenhet, vilket ger en trygghet i gruppen samtidigt som vi välkomnar nya sjuksköterskor till vår grupp. På avdelningen arbetar vi i team med undersköterskor, läkare och paramedicin. Tillsammans arbetar vi för att skapa en god vård och säker hemgång för våra patienter.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att se till att våra äldre får en god, personcentrerad vård när de är inneliggande hos oss. Tillsammans med vår grupp av undersköterskor, läkare och paramedicin hjälps vi åt med att planera vården för varje enskild individ. Dagarna ser olika ut och kan förändras, vilket är en del i vårt dagliga arbete.
Våra samordnare hjälper till med det icke-vårdrelaterade arbetet kring patienten samt planerar hemgången.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska som gärna brinner lite extra för våra äldre patienter. Då vi arbetar mycket i team bör du ha god samarbetsförmåga, men även kunna arbeta självständigt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef geriatriska avdelningen, Sophia Arringer, 079-067 62 46.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på geriatriska avdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-22.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
