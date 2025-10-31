Sjuksköterska till akut- och intermediärvårdsavdelningen
Hos oss på AVA/IMA arbetar du i team med undersköterskor, apotekare och läkare i en miljö där tempo, samarbete och patientsäkerhet går hand i hand.
Du möter varierande patientgrupper och får använda hela din kompetens i både akut och intermediär vård.
Vi söker dig som vill ta ansvar, tänka nytt och utvecklas i en verksamhet som ständigt rör sig framåt - tillsammans gör vi skillnad.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Du får en individanpassad introduktion upp till sex veckor, med både teori och praktik tillsammans med erfarna kollegor. Efter cirka ett år på AVA planeras nästa steg, introduktion på IMA där du vårdar patienter i mer kritiska skeden.
Läs gärna mer om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Hos oss på Akut- och intermediärvårdsavdelningen (AVA/IMA) arbetar du med symtomstyrd vård inom det akutmedicinska området. Vi övervakar, utreder och behandlar patienter under de första kritiska dygnen, ofta med varierande diagnoser och vårdbehov. Arbetet är omväxlande och sker i nära samarbete med kollegor i teamet kring patienten.
Du blir en del av ett engagerat team med sjuksköterskor, undersköterskor och akutläkare. Vi har en öppen kommunikation, regelbundna utbildningsdagar och ett aktivt mentorskap.
Följ oss gärna på Instagram för att få inblick i vårt arbete och träffa våra engagerade medarbetare: @akutvardsavdelningennrkpg
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från akutsjukvård eller slutenvård, men inget krav. Har du vidareutbildning inom annan specialitet är du också välkommen med din ansökan. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel, att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser kan uppstå dagligen. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
