Sjuksköterska till Akut- och Intermediärvårdsavdelningen
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2025-09-03
På akut- och intermediärvårdsavdelningen, AVA och IMA, är vi experter på symtomstyrd vård inom det akutmedicinska spektrumet.
Vårt uppdrag är att övervaka och bekräfta eller utesluta sjukdom inom 48 timmar, därmed också påbörja utredning och akut behandling. Vissa patienter färdigbehandlas under vårdtiden medan vissa behöver flytta till annan avdelning för fortsatt omhändertagande.
På AVA och IMA arbetar vi i tvärprofessionella team tillsammans med undersköterska, apotekare och läkare. Vi är en arbetsgrupp med erfarna medarbetare som arbetar för en hög patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det finns ett stort eget driv i arbetsgruppen med egna ansvarsområden och kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling. Fokus ligger på god omvårdnad, medicinska åtgärder och snabba flöden. Vi är en avdelning i ständig utveckling och uppskattar utmaningar!
Det är en fantastisk arbetsgrupp som beskriver sin arbetsplats på AVA med ord som "Härlig kamratskap, varierande arbetsuppgifter, god möjlighet till kompetenshöjning och man lär sig alltid något nytt". Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska, vill jobba med akut sjuka patienter och dessutom ha roligt på jobbet!
Följ oss gärna på Instagram för att få inblick i vårt arbete och träffa våra engagerade medarbetare, "akutvardsavdelningennrkpg".
Vårt erbjudande
När du börjar arbeta hos oss kommer du få en individuellt anpassad introduktion upp till 6 veckor som kombinerar avdelningsarbete med teoretisk utbildning tillsammans med våra specialistsjuksköterskor och andra erfarna kollegor. Syftet är att du som ny sjuksköterska hos oss ska känna dig trygg och säker i din roll, men också få en kvalitetssäkrad kunskap om våra vanligaste patientgrupper, behandlingar och medicinsk utrustning som används på avdelningen. Efter drygt ett år i din roll på AVA börjar vi planera för nästa steg i din utveckling, nämligen att introduceras på IMA. Där kommer du träffa på patientgrupper du vant dig vid på AVA men i ett mer kritiskt skede av sin sjukdom. Framåt kommer du ha en rotation mellan AVA och IMA vilket kommer vara både stimulerande och utmanande, det finns även möjlighet att fördjupa sig inom akutsjukvård och söka utbildningstjänst.
Som erfaren sjuksköterska eller specialistsjuksköterska individanpassar vi din introduktion enligt ovanstående och gör en vidare plan efter din nivå i karriären. Du kommer exempelvis ha möjlighet att rotera mellan AVA och IMA i ett tidigare skede. Är du dessutom specialiserad inom akutsjukvård kommer du även få möjlighet att tillsammans med kollegor arbeta inom vår specialistgrupp med olika uppdrag såsom utbildning, mentorskap och vårdledarfunktion.
Vi är en del av akutkliniken och det finns även möjlighet att rotera från oss till akutmottagningen.
Du kommer att möta personer med olika medicinska diagnoser av varierande svårighetsgrad där in- och utskrivningar, akut omvårdnad, medicinsk behandling och övervakning fortlöper över hela dygnet. Verksamheten har ett öppet kommunikationsklimat med daglig reflektion och återkoppling där samtliga medarbetare deltar. Det dagliga arbetet är väldigt varierande och du kommer arbeta tillsammans runt patienten med övriga i teamet. På AVA ansvarar ditt team för 6-7 patienter och på IMA finns det 2-4 vårdplatser.
Arbetsgrupp
Dina närmaste medarbetare är sjuksköterskor och undersköterskor, men inom akutkliniken träffar du även våra akutläkare, vårdadministratörer och personalsamordnare. Dina kollegor på AVA och IMA har en god blandning av erfarenhet och vi arbetar ständigt för att utveckla vårt introduktions- och mentorsprogram. Gruppen träffas även regelbundet på utbildningsdagar med integrerat APT, fokus är både vård-teori och praktiska övningar i akut omhändertagande. Vi har även en Trivselgrupp som ordnar olika aktiviteter på och utanför jobbet.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med grund- eller specialistutbildning. Vår specialitet är akutsjukvård, har du vidareutbildning inom annan specialitet är du också välkommen med din ansökan.
Tidigare erfarenhet inom akutsjukvård är meriterande, liksom erfarenhet av slutenvårdsarbete.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse
