Sjuksköterska till akut strokeavdelning i Solna
2025-11-04
Gör skillnad inom neurologi och akutsjukvård! Vårdavdelning Stroke i Solna är en spännande och utmanande arbetsplats där du kan bygga på din kompetens och vara en del av ett dedikerat team.
Om du vill vara där det händer och göra verklig skillnad, välkommen att söka till oss!
Du erbjuds
personlig introduktion på minst fyra veckor inom neurologi
kontinuerlig kompetensutveckling med möjlighet att delta i utbildningar
möjlighet att arbeta med avancerad strokevård och akutneurologi
en unik arbetsplats för sjuksköterskor som vill specialisera sig inom akutsjukvård
simulatorträning i akut omhändertagande (ABCDE) och stöd för vidareutbildning
att vara en del i ett professionellt team med erfarna kollegor och chefer inom neurologi och akutsjukvård.
Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Vårdavdelning Stroke i Solna är en del av Region Stockholms centrum för trombektomibehandling av akut stroke. På vårdavdelning Stroke erbjuder vi högspecialiserad akutneurologisk vård i en trygg och engagerande arbetsmiljö.
Som sjuksköterska hos oss är du en del av hela strokelarmkedjan, från ambulans till vårdavdelning. Här bedrivs högspecialiserad akutneurologisk vård för patienter med stroke. Ditt arbete kommer inkludera övervakning samt ansvar för patienter efter trombektomi. Utöver vårt strokeuppdrag har vi ansvar för att tillhandahålla akut neurologisk intermediärvård för patienter med andra neurologiska sjukdomar i behov av akut inneliggande vård.
Arbetet innefattar arbete 2 av 5 helger och vi följer Region Stockholms schemaavtal för sjuksköterskor inom 24/7-verksamhet. Vi lägger stor vikt vid att du ska känna dig trygg i din roll som sjuksköterska och vi vill att du ska tycka att det är roligt att gå till jobbet.
Vi söker dig som
vill möta patienter i det akuta skedet, kan arbeta självständigt, är lösningsorienterad och trivs med teamarbete
motiveras av att arbeta i en organisation i förändring där du får medverka till vård- och verksamhetsutveckling. Genom att planera och prioritera utifrån de gemensamma målen utvecklas du därmed själv i din roll som sjuksköterska
är bekväm med att arbetsmiljön snabbt kan förändras och att arbetsuppgifterna behöver omprioriteras på grund av akuta händelser
är flexibilitet och har förmåga att fatta nya beslut
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet inom akutsjukvård och/eller neurologi
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Hälsningar David Landberg och Jenny Binback, omvårdnadschefer
Välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Hjärta, Kärl och Neuro
Tema Hjärta, Kärl och Neuro erbjuder vård till patienter med kardiovaskulära eller neurologiska sjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-hjarta-karl-och-neuro/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6689". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset Kontakt
David Landberg, Omvårdnadschef 072-4662115 Jobbnummer
9586953