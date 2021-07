Sjuksköterska till akut och elektiv ortopedi - Capio Sverige AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-07-05Capio S:t Görans Sjukhus ingår i en av Europas ledande vårdkoncerner, Ramsay Santé, och är det första och enda privat drivna akutsjukhuset i Sverige. Sjukhuset är centralt beläget på Kungsholmen i Stockholm och har cirka 2 300 anställda, 340 vårdplatser och vi tar emot drygt 290 000 besök om året. Tidningen Dagens Medicin har utsett Capio S:t Görans Sjukhus till "Bästa mindre sjukhus 2019".Vår vision är att driva framtidens sjukvård, att ge bättre vård genom att lära, utmana och förnya. Våra värderingar är "Du är viktig - din åsikt gör skillnad", "Vi är nyfikna och modiga" och "Vi vill alltid bli bättre". Vi har en attraktiv poänglönemodell, "S:t Göranmodellen", och erbjuder en mängd förmåner för medarbetare via vår förmånsportal Benify, bland annat friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år och tillgång till ett gratis gym. Vi kan även erbjuda nybyggda personalbostäder nära sjukhuset.Är gemenskap, glädje och kunskap viktiga nyckelord för dig? Vill du arbeta på en väl fungerande enhet där du får bred kompetens och samtidigt har riktigt roligt på jobbet?Vi har en väl fungerande organisation med mycket god struktur och ledning, tydliga skriftliga rutiner och en väl anpassad och gedigen introduktion för dig som är nyanställd.Tillsammans har vi fantastiskt kul och vi är stolta och glada över den väldigt fina gemenskap som råder bland kollegorna. Vi trivs enormt bra ihop, har alltid nära till skratt och vi stöttar varandra i vått och torrt. Vi är varandras arbetsmiljö och månar om varandra. Ofta får vi höra av patienter att vi skapar en varm och trevlig stämning, något vi är väldigt stolta över.2021-07-05Vi har 48 vårdplatser och är en stor enhet vilket innebär att du får prova på många olika arbetsuppgifter samt att du kommer lära dig enormt mycket. Du får snabbt en gedigen kompetens som sjuksköterska eftersom du såklart kommer att komma i kontakt med ortopedi, men även medicinska frågeställningar som snabbt vässar dina kunskaper. Vi som arbetar här trivs väldigt bra med att arbetet är oerhört varierat med både inplanerade och akuta patienter, vilket också medför en snabb utveckling av din kompetens som sjuksköterska.I ditt arbete träffar du många olika professioner och kollegor vilket också ger dig ett stort kontaktnät på sjukhuset. Vår vardag består av många snabba puckar, stort ansvar och samarbete med många olika yrkesgrupper. Vi strävar efter en riktigt god arbetsmiljö och vi ser hela tiden till att stötta upp där hjälp eller bemanning behövs.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, Både nyexaminerade kollegor och dig som har arbetat några år i yrket.Dina personliga egenskaper är avgörande! Vi ser gärna att du som har glimten i ögat kommer in i vårt skojiga och fina gäng. Tycker du om att ta ansvar och är hungrig på att lära mycket nytt kommer du att passa in fint hos oss.Vi gör urval och intervjuar löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Frågor besvaras gärna av Vårdenhetschef Metin Bircan eller Magnus Bolin, mejl Metin.Bircan@capiostgoran.se Vi ser fram emot att få kontakt med dig!Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-05Capio Sverige AB5846966