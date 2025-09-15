Sjuksköterska till AK-mottagningen med möjlighet till rotation
AK-mottagningen i Hudiksvall ligger under hjärtmottagningen och här arbetar sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, undersköterskor och kardiologer tillsammans för att våra patienter ska få rätt vård i rätt tid, att vår personal ska trivas på jobbet och för att våra arbetssätt ska vara moderna och effektiva.
En av våra kollegor ska nu vara barnledig och vi söker därför en ny kollega på halvtid, men erbjuder även möjlighet till heltid med rotation på 50 procent mot hjärtavdelningen.
Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på AK-mottagningen doserar du antikoagulantia till aktuella patienter via doseringssystemet Journalia. Vi har även ett nära arbete med bland annat hjärtmottagningen, tandläkare och distriktssköterskor kring dessa patienter.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• dosering och uppföljning
• daglig telefonrådgivning i TeleQ
• planering inför operation och elkonvertering.
Hos oss får du
• en generös introduktion för att du ska känna dig hemma på din nya arbetsplats
• möjlighet till utbildning och andra arbetsuppgifter allt eftersom du blir mer och mer erfaren
• arbeta självständigt på AK- mottagningen
• ett spännande och varierande arbete med möjlighet till rotation.
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med andra människor. Du har god initiativförmåga och är trygg i din yrkesroll samt att du kan fatta egna beslut inom dina ramar och kompetensområde. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade situationer, och du ser möjligheter i förändringar.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha arbetat som sjuksköterska i minst ett år.
För den här tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av hjärtsjukvård.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
