Sjuksköterska till Affektivmottagningen, USÖ
2026-03-10
Affektivmottagningen är en öppenvårdsmottagning med uppdrag att utreda och behandla patienter med bipolär sjukdom, schizoaffektivt syndrom samt återkommande depressioner. Vi arbetar i tvärprofessionella team och på mottagningen finns specialistläkare, sjuksköterskor, psykologer, kurator, arbetsterapeut, skötare, medicinsk vårdadministratör samt enhetschef. ?
Hos oss på Affektivmottagningen har vi nära till specialistkunskap, forskning och utbildning. Vi strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med en god arbetsmiljö och flexibla arbetssätt. Vi ligger organisatoriskt under allmänpsykiatrin och har ett samarbete kring våra patienter med övriga enheter inom verksamheten, så som slutenvården, SPOT-team och psykiatriska akumottagningen.
Är du sjuksköterska med intresse för psykiatri och vill jobba patientnära utifrån nationella riktlinjer och vårdprogram där vi bedriver modern psykiatri? Tycker du att det låter lockande att vara en del av en verksamhet med patientfokus, evidensbaserad behandling och tydliga behandlingsriktlinjer? Då tror vi att du skulle passa som vår nya medarbetare och arbetskamrat!
Allmänpsykiatrins öppenvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra allmänpsykiatriska mottagningar finns i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg samt i Örebro. Specialiserade mottagningar för till exempel elbehandling, affektiva tillstånd, neuropsykiatriska utredningar, dövpsykiatri samt könsdysfori finns i Örebro. Vi arbetar med både individuell- och gruppbehandling samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Rehabilitering ingår som en del i vårt arbete såväl som mobila insatser genom våra specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT) samt patient- och anhörigutbildningar. Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Vi söker nu en sjuksköterska med intresse för psykiatri och ett driv för patientarbete med en god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Arbetsuppgifterna består av sedvanligt sjuksköterskearbete med fokus på psykiatrisk omvårdnad, så som läkemedelsadministration, samtal, uppföljning samt suicidpreventiva åtgärder.
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av psykiatri. Specialistutbildning inom psykiatri är meriterande.
Vi ser att du är driven, ambitiös, pålitlig, har god samarbetsförmåga, är flexibel samt har förmåga till en helhetssyn både i relation till patienter och övriga medarbetare. Du ska gilla att arbeta som sjuksköterska vilket ofta innebär att vara "spindeln i nätet". Om du är intresserad av att arbeta i ett team med hög kompetens och om du drivs av att arbeta i en förändringsbenägen organisation är du den vi söker! Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län. https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
