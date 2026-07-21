Sjuksköterska till Affektiva- och ångestenheten
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Södertälje Visa alla sjuksköterskejobb i Södertälje
2026-07-21
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Välkommen till en liten klinik med korta beslutsvägar endast en halvtimmes bussresa från Liljeholmen. Här har du möjlighet att påverka både din egen och verksamhetens utveckling. Med cirka 200 medarbetare är det lätt att lära känna hela organisationen som kännetecknas av ett närvarande ledarskap och gott samarbete enheter emellan.
Vi erbjuder friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag utöver andra förmåner som erbjuds regionanställda.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Vi är en mångsidig och engagerad allmänpsykiatrisk öppenvårdsenhet som tar emot biologiskt åldrade personer med specialistpsykiatriskt vårdbehov, personer med affektiva sjukdomar och ångestsyndrom, OCD, PTSD, personlighetssyndrom och samsjuklighet med specialistpsykiatrisk diagnos vid AST och/eller ADHD utan ADHD-medicinering. Enheten ligger i Södertälje centrum.
Vårt fokus ligger på att erbjuda patienter en helhetsvård med hög kvalitet och effektiva flöden.
På enheten arbetar ca 25 st medarbetare såsom sjuksköterskor, överläkare, psykologer, arbetsterapeut, kuratorer, rehabiliteringskoordinator och medicinsk sekreterare. Vi arbetar i team där olika perspektiv tas tillvara för att på bästa sätt behandla och stödja målgrupperna.
Behandlingsinsatser erbjuds utifrån de regionala vårdprogrammen med bland annat läkemedelsbehandling, psykologiskbehandling, psykopedagogiska interventioner och psykiatrisk omvårdnad.
För att möta patientens behov samarbetar vi över enhets- och professionsgränserna då det bidrar till ett viktigt helhetsperspektiv medicinskt, psykologiskt och socialt. Vi har också ett nära samarbete med bland annat socialtjänsten.
Möjlighet till visst distansarbete finns efter inskolningsperioden. Handledning erbjuds.
Vi söker dej som
Är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för psykiatri.
Har erfarenhet av att arbeta med patienter med specialistpsykiatriska diagnoser.
Har specialistutbildning inom psykiatri (meriterande).
Besitter goda kunskaper i svenska (minst nivå C1).
Trivs med att bygga förtroendefulla relationer med patienter och är flexibel i ditt arbetssätt. Eftersom teamarbete är centralt bör du ha en god samarbetsförmåga.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär inom psykiatri och tror att du är den vi söker, tveka inte att ansöka. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och arbeta tillsammans för att skapa en positiv inverkan på våra patienters liv.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din roll
Som sjuksköterska på vår enhet kommer du att spela en central roll i att stödja patienter med olika psykiatriska behov. Din dagliga arbetsdag kommer att inkludera kris- och vårdplaner, uppföljning efter utskrivning från heldygnsvården, suicidprevention, hälsosamtal, medicindispensärhantering, ansvar för vår e-funktion (telefonrådgivning och Alltid öppet) och övervakning av Lifecare SP samt hålla i PNU (Patient och närståendeutbildningar).
Om kliniken
Psykiatricentrum Södertälje är en klinik inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Vi finns i lokaler på Södertälje sjukhusområde och i Södertälje centrum. Geografiskt ansvarsområde för vårt uppdrag är Södertälje, Salem och Nykvarns kommuner, vuxen psykiatrisk specialistvård för invånare över 18 år.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Arbetstider är mån-fre, 40h/vecka. Tillträde enligt överenskommelse. Rekrytering sker fortlöpande.
Frågor om tjänsten besvaras av Affektiva och ångestenhetens enhetschef Isa Hagman 08-123 675 75.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22 (visa karta
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151 21 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Psykiatricentrum Södertälje Affektiva- och ångestenheten Kontakt
Isa Hagman 08-12367575 Jobbnummer
10008191