Sjuksköterska till 1177 Vårdguiden på telefon
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2025-12-18
Söker du ett omväxlande och spännande jobb, där det finns möjlighet att arbeta på distans? Då är du välkommen till oss! Vi ger omvårdnad till människor via telefon och chatt där de befinner sig. En arbetsplats där du är mitt i livet och samhället.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Med hjälp av ett nationellt rådgivningsstöd och en samtalsprocess svarar du på invånarnas frågor, bedömer vårdbehov, ger råd och hänvisar till lämplig vårdnivå. Samtalsprocessen är ett strukturerat och metodisk verktyg för att hantera samtalen.
Arbetet är lärorikt och utmanande då inget samtal är det andra likt. Arbetet sker självständigt men i en grupp som präglas av erfarenhet, samarbete och delaktighet. Uppföljning av egna samtal sker fortlöpande tillsammans med utbildare som en del av kvalitetssäkring och personlig utveckling.
Om arbetsplatsen
1177 på telefon är en nationell tjänst som är etablerad i hela Sverige. Dygnet runt, årets alla dagar, ger vi sjukvårdsrådgivning till våra invånare via telefon och chatt. Hos oss arbetar ca 40 sjuksköterskor, och vi samarbetar nattetid med 4 andra regioner (Sörmland, Uppsala, Dalarna samt Gotland).
Här erbjuds du ett omväxlande, lärorikt och utmanande arbete. Verksamheten ligger i framkant när gäller digital utveckling där vi jobbar med chatt, bild och video. Delaktighet och inflytande är viktigt för oss då vi är en arbetsplats i utveckling. Som ny hos oss får du en gedigen introduktion med både teoretisk och praktisk utbildning. Handledning är en naturlig del för att du ska växa in i och känna dig trygg i din roll.
Region Västmanland erbjuder en trygg anställning med möjlighet till kompetensutveckling och fördelaktiga personalförmåner, läs mer här. https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Vi erbjuder alla medarbetare att arbeta hemifrån eller på annan valfri plats. Du ska kunna ta dig till arbetsplatsen inom cirka en timme med bil eller annat färdmedel.Kvalifikationer
Vi ser att du är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning som distriktsköterska eller inom barnsjukvård eller akutsjukvård. Du har klinisk erfarenhet från öppen- och/eller slutenvården.
Du behärskar svenska språket i såväl tal som skrift och ytterligare språkkunskaper ser vi som en tillgång.
Förutom goda medicinska kunskaper ställs höga krav på din förmåga att jobba i olika digitala verktyg, samt att kommunicera och ta självständiga beslut. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom flexibilitet, empati, vilja att dela med sig av kompetens samt tilltro till den egna bedömningsförmågan i det rådgivande samtalet.
Anställningsvillkor
Vi erbjuder tillsvidareanställning rotation mot natt. Tjänstgöringsgrad heltid eller deltid.
Timanställning eller kombinationstjänst, tjänstgöringsgrad och anställningsform kan diskuteras.
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 11 januari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
