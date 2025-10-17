Sjuksköterska till 1177, Region Blekinge
2025-10-17
Under 2021 slog 1177 på telefon rekord gällande inkomna samtal.
Aldrig tidigare har så många invånare ringt oss. 2019 inkom 7 miljoner samtal och 2021 inkom 10 miljoner samtal nationellt.
Kommande pensionsavgång och föräldraledighet gör att det finns tjänst att söka.
Om du är leg: Sjuksköterska så sök då vi behöver dig, ett utvecklande och självständigt arbete.Publiceringsdatum2025-10-17Om företaget
I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalité är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet. Som sjuksköterska på 1177 arbetar du inom Nära vård i Region Blekinge.
Vi finns i Asarum och i Ronneby och i ett senare skede kan vissa arbetspass göras från hemmet.
Vi arbetar 2 helger på en 5 veckorsperiod och cirka lika många dag- som kvällspass. Vi har separat anställda nattsjuksköterskor. Verksamheten samverkar tätt ihop med Region Kalmar & Region Kronoberg.
Om jobbet
Som telefonsjuksköterska arbetar du självständigt med ansvar. Under ett arbetspass kommer du bland annat att arbeta med att:
• Genomföra medicinska bedömningar
• Ge metodisk och strukturerad rådgivning
• Vid behov hänvisa till lämpliga vårdnivåer
• Bistå med hälso- och sjukvårdsinformation
1177 är placerade både i Asarum och Ronneby - det går till viss del att anpassa ort efter önskemål. Du kommer att tillhöra en grupp på 19 sjuksköterskor och distriktssköterskor.
Om dig
Vi söker en lugn och stabil person med god kommunikativ förmåga, som kan ta initiativ och fokusera på rätt saker i samtalet med vårdsökaren. Du har förståelse för människors olika förutsättningar och kan anpassa ditt bemötande efter mottagaren.
Du är legitimerad sjuksköterska - det är meriterande om du även har någon form av specialist- eller vidareutbildning. För att bli framgångsrik i rollen så har du några års erfarenhet inom hälso- och sjukvård samt är du intresserad av teknik och digitalisering. När du börjar hos oss får du specifik utbildning utav våra egna utbildare enligt nationellt utbildningsprogram.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och urvalet sker löpande så skicka gärna in din ansökan nu.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/630". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
Mats Olsson, Avdelningschef 0454-732779 Jobbnummer
9562530