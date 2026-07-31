Sjuksköterska till 1177 på telefon i Region Stockholm
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2026-07-31
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Möjlighet att arbeta hemifrån inom Sverige
Är du legitimerad sjuksköterska med god erfarenhet, trygghet i yrkesrollen och förmåga att arbeta självständigt? Vill du arbeta med kvalificerad sjukvårdsrådgivning per telefon, med möjlighet till distansarbete? Hos Sjukvårdsrådgivningen på telefon i Region Stockholm får du en viktig roll där du varje dag bidrar till att invånare får rätt råd, rätt bedömning och vägledning till rätt vårdnivå.
Rollen ger dig möjlighet att arbeta hemifrån inom Sveriges gränser och samtidigt använda din medicinska kompetens i ett arbete med höga krav på kvalitet, patientsäkerhet och professionellt omdöme.
Anställningen är anpassad för distansarbete, men det finns också möjlighet att arbeta från våra kontor i Stockholm, Kalix eller Kristinehamn. Du kan själv välja det som passar dig bäst.
Arbetsuppgifter
Som rådgivningssjuksköterska på 1177 bedömer du symtom, ger sjukvårdsråd och hänvisar invånaren till rätt vårdnivå. I arbetet använder du din medicinska kompetens tillsammans med våra digitala stöd och arbetsverktyg för att göra strukturerade bedömningar och säkerställa en patientsäker triagering. Vid behov använder vi även digitala bild- och videolösningar som komplement till samtalen.
Innan du börjar arbeta hos oss får du en omfattande introduktionsutbildning med fokus på samtalsmetodik och hänvisningsstöd.
Kvalifikationer:
Leg. sjuksköterska. Erfarenhet, trygg i yrkesrollen, förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut
Mycket god svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska och kan tala och förstå språket väl
God IT-vana, bekväm att navigera mellan olika dataprogram och arbeta i flera system parallellt
Meriterande:
Bedöma vårdbehov och triagera patienter
Arbeta med sjukvårdsrådgivning via telefon
Arbeta inom olika verksamhetsområden i hälso- och sjukvården
Personliga egenskaper
Du behöver vara trygg och självgående i din yrkesroll, kunna arbeta strukturerat och metodiskt, ha god förmåga att följa verksamhetens arbetssätt och processer. Du är kommunikativ, kan leda ett samtal framåt, kan anpassar din kommunikation efter den person du talar med. Du motiveras av att arbeta i en målstyrd verksamhet där kvalitet och effektivitet går hand i hand.
Villkor Anställningsform
Tillsvidareanställning/Timanställning v.b. (intermittent anställd).
Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid, provanställning kan komma att tillämpas.
Arbetstid: Vi är en dygnet-runt-verksamhet med varierande arbetstid. Arbetstider: kl. 05.00-01.00.
Tillsvidareanställda arbetar enligt ett fast, rullande schema över åtta veckor. Lediga dagar är fastlagda av arbetsgivaren. Du har möjlighet att påverka dina arbetstider genom att ange vilka pass du önskar arbeta. Vi beaktar dessa önskemål så långt det är möjligt, med hänsyn till verksamhetens behov.
I tjänsten ingår helgtjänstgöring med normalt 6 helgpass under en 8-veckorsperiod
Sommarsemestern planeras i fem rullande semesterperioder, juni och augusti. Storhelgstjänstgöring planeras enligt en rullande fördelning.
Timanställning: Du behöver kunna arbeta minst 64/månad. Det är viktigt för att du ska kunna upprätthålla din kompetens och arbeta patientsäkert. Antalet timmar kan variera över tid. Obs! En timanställning hos oss inte är förenlig med att samtidigt ha en annan huvudarbetsgivare inom Region Stockholm.
Arbetstid: Timanställda arbetar främst vardagskvällar mellan kl. 19.00 och 01.00 samt helger mellan kl. 05.00 och 01.00. Behovet av dagpass på vardagar är mycket begränsat. Passens längd varierar mellan 2 och 8 timmar. Arbetstiderna planeras utifrån verksamhetens behov.
Tillträdesdag: Oktober och framåt, enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 45436 (visa karta
)
104 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Sjukvårdsrådgivning på telefon Kontakt
Rekryteringsansvarig
Janet Nielsen janet.nielsen@regionstockholm.se Jobbnummer
10016601