Sjuksköterska till 1177 på telefon
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Uddevalla Visa alla sjuksköterskejobb i Uddevalla
2025-10-16
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
1177 på telefon: Mitt i livet - mitt i samhället! Du behövs hos oss!
Vi har fått i uppdrag att ytterligare öka vår tillgänglighet gentemot invånarna.
Därmed har vi utrymme att anställa fler härliga medarbetare.Publiceringsdatum2025-10-16Om företaget
Via telefonnummer 1177 erbjuds sjukvårdsrådgivning dygnet runt, årets alla dagar. 1177 är en nationell tjänst som finns i Sveriges alla landsting och regioner. Vårt uppdrag är att göra en kvalificerad medicinsk bedömning, prioritering och ge råd till egenvård eller vid behov hänvisa till rätt vårdnivå. Vi arbetar efter ett nationellt beslutstöd och med en specifik samtalsmetodik.
1177 på telefon arbetar för nationell utveckling och samverkan mot en digital sjukvårdsrådgivning. Målet är att invånare ska få ökad tillgänglighet till personliga råd och snabbare hjälp att komma fram till rätt vård- och omsorgsnivå, i flera kanaler.
Verksamheten leds av regionområdeschef, verksamhetschef och enhetschefer. På varje enhet arbetar sjuksköterskor och administratörer. Våra kontor i Västra Götalandsregionen finns i Alingsås, Göteborg, Skövde och Uddevalla. Vi ingår även i ett nationellt nätverk med Sveriges övriga regioner.
Om arbetet
1177 på telefon är ofta en första ingång till vård för våra invånare.
Att vara telefonsjuksköterska på 1177 är ett givande, spännande och ett utmanande arbete som sträcker sig över ett stort kunskapsområde. Som sjuksköterska är telefonen ditt arbetsverktyg med stöd av bild och video.
Det är ett självständigt arbete med det personliga mötet i fokus vilket gör att ett gott bemötande mot våra invånare är av stor betydelse. Gå gärna in och läs mer om oss och vårt arbetssätt på: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Om-1177/1177-sjukvardsradgivning/
Kolla gärna på vår film, där du får möta Shehrije - Sjuksköterska på 1177
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistkompetens. Du har arbetat som sjuksköterska i minst 3 år. Du behärskar svenska språket i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. Du har god IT-vana.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper där bland annat ett gott bemötande, självständighet, nytänkande och initiativtagande. Även samarbetsförmåga är viktigt hos oss.
Vi erbjuder dig
Ett arbete med sjukvårdsrådgivning på telefon där du möter varierande frågeställningar.
Introduktionsutbildning i totalt 4 veckor med teori och praktik
Fortlöpande kompetensutveckling
Samtalshandledning individuellt och reflektion i grupp
Schemalagd återhämtningstid under arbetspasset
Verksamhetsanpassad individuell schemaplanering (ISP) och kvoterad arbetstid
Möjlighet att få arbeta på distans kan bli aktuellt när du kommit in i vårt arbetssätt
En arbetsplats med fokus på en god arbetsmiljö och hög kvalité
Som anställd inom Västra Götalandsregionen får du också ta del av våra förmåner för alla medarbetare. Läs mer på: https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/dinaformaner/Anställningsvillkor
Vår tjänstgöring innefattar dag, kväll och helg.
Vi genomför urval och intervjuer löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan. Om intervju blir aktuell vill vi att du auskulterar hos oss i samband med intervjutillfället.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5881". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Regionhälsan, Prehospital verksamhet, Sjukvårdsrådgivningen 1177, Uddevalla Kontakt
Caroline Rosengren, Enhetschef 0720-649339 Jobbnummer
9560925