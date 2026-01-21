Sjuksköterska till 1177 på telefon
2026-01-21
Vill du vara en del av ett engagerat team som varje dag gör skillnad för människors hälsa? Då kan du vara den vi söker till 1177 på telefon!
Som sjuksköterska hos oss får du arbeta i en spännande verksamhet i ständig utveckling där vi värnar om god tillgänglighet för våra invånare.
I rollen som sjuksköterska ger du medicinsk rådgivning och vägleder patienter till rätt vårdnivå via telefon och digitala tjänster samt egenvårdsråd, där vi i vårt arbete har ett nationellt rådgivningsstöd.
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan!
Om dig
För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara legitimerad sjuksköterska. För att passa i rollen ser vi gärna att du har fallenhet att sätta dig in i patientens situation, samtidigt som du är trygg i dina medicinska bedömningar och kan se helheten kring både patient och verksamhet. Vi värnar om ett professionellt bemötande där god samarbetsförmåga, god kommunikativ förmåga, kan arbeta strukturerat och effektivt är förutsättningar för rollen.
Arbetstiderna är förlagda till dag-, kväll- och helgarbete. Utgångspunkten för verksamheten är arbete på plats på vårt kontor, med möjlighet till distansarbete.
Vi har löpande kompetensutbildning och handledning, både individuellt och i grupp.
Din framtida arbetsplats
Vi finns på två ställen i länet - Kalmar och Västervik. 1177 Vårdguiden på telefon är bemannad med sjuksköterskor och är tillgänglig dygnets alla timmar. Vi svarar på frågor, ger egenvårdsråd samt hänvisar patienter vidare till rätt vårdnivå. Det rådgivningsstöd vi använder innehåller kvalitetssäkrad medicinsk information utifrån samma faktabas som finns på webbplatsen 1177.se Vi som arbetar på kontoren är en trivsam arbetsgrupp som arbetar utifrån en gemensam värdegrund. Tillsammans jobbar vi för en god och positiv arbetsmiljö och ett gott samarbete över länet.
Välkommen med din ansökan! Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Primärvårdsförvaltningen
Marléne Henningsson, Verksamhetschef 010-3583155
