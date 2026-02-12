Sjuksköterska till 1177 på telefon - gör skillnad med din röst
2026-02-12
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Möjlighet till ständig helgtjänstgöring och distansarbete.
Är du trygg i din yrkesroll, tydlig i din kommunikation och van att fatta snabba, korrekta beslut? Önskar du möjlighet att arbeta på distans? Vill du skapa mer sammanhållen ledighet genom ständig helgtjänstgöring? Då kan du vara den vi söker till 1177 på telefon i Örebro. Hos oss får du en nyckelroll i Sveriges viktigaste sjukvårdsrådgivning. Med hjälp av ett avancerat, symtombaserat beslutsstöd och stöd från erfarna kollegor hjälper du invånarna i Örebro län att få rätt vård, i rätt tid. Vi är en del av det nationella nätverket för sjukvårdsrådgivning och utvecklar ständigt vår verksamhet.
För dig som önskar finns möjlighet till ständig helgtjänstgöring - en flexibel lösning som kan ge mer sammanhängande fritid. Det är inget krav, utan ett alternativ. Vi berättar mer i samband med en intervju.
Vi erbjuder:
En meningsfull roll i en verksamhet som ständigt utvecklas
Arbetsplats i centrala Örebro, med möjlighet till distansarbete på sikt
Kollegor som stöttar, delar kunskap och gör skillnad tillsammans
Möjlighet till ständig helgtjänstgöring
Varför 1177 på telefon?
Varje samtal räknas
Din kompetens når många
Du bidrar till rätt vård i rätt tid
Du arbetar med bedömning, analys och kommunikation på hög nivå
Hos 1177 på telefon är din röst verktyget som skapar trygghet, guidar rätt och kan göra avgörande skillnad. Hos oss kombinerar du medicinsk kunskap med mänskligt möte.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Bedöma vårdbehov och ge kvalificerad rådgivning via 1177:s webbaserade beslutsstöd
Stödja och lotsa invånare till rätt vårdnivå med trygghet och precision
Bidra till den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten och vårt arbetssätt
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från hälso- och sjukvården samt goda medicinska kunskaper
Trygg och tydlig i kommunikationen
Erfarenhet av telefonrådgivning eller liknande bedömningsarbete är meriterande
Vilja att bidra till teamet och utvecklas i din professionSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
