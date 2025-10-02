Sjuksköterska till 1177 i Kristianstad
2025-10-02
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en erfaren sjuksköterska som gillar att arbeta självständigt? Gillar du utmaningar och vill arbeta i en ständigt utvecklande miljö? Vill du ha möjlighet att arbeta hemifrån? Då är 1177 på telefon rätt arbetsplats för dig! Vi söker nu en engagerad sjuksköterska till vårt kontor i Kristianstad.
Vi är ett glatt team bestående av cirka 20 sjuksköterskor med olika specialistkompetenser och erfarenheter vilken skapar en unik bredd på arbetsplatsen. På vår arbetsplats är vi måna om varandras arbetsmiljö och arbetar enligt Region Skånes värdegrund, välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Kontoret i Kristianstad, där du har din placering ligger på Björkhemsområdet. Här råder en lugn och trivsam miljö med möjlighet att arbeta i grupp-eller i enkelrum. I Malmö finns två enheter och vi har sammanlagt 90 stycken sjuksköterskor, en läkare samt två administratörer.
1177 på telefon är en nationell tjänst som bedrivs dygnet runt i Sveriges alla regioner. Vi betjänar i första hand medborgarna i Skåne, men besvarar även samtal från andra Regioner.
Vill du veta mer om vår verksamhet? Ta gärna en titt på filmerna nedan:https://play.mediaflowpro.com/ovp/17/04CFP2EP6D
Hos oss arbetar du i ett hjälpsamt och stöttande team, där alla har olika bakgrunder och kompetenser. Som sjuksköterska arbetar du främst med telefonrådgivning, gör kvalificerade medicinska bedömningar, ger egenvårdsråd samt hänvisar de inringande till rätt vårdnivå. Till din hjälp i arbetet har du ett symtombaserat beslutsstöd där du följer en väl strukturerad samtalsprocess. I samtalen kan du som sjuksköterska också ansluta till video eller få bilder skickat till dig, vilket underlättar bedömningen.
Tjänsten avser arbete dag, kväll och helg och vi arbetar två helger av fem. Vi arbetar med önskeschema som löper över 15 veckor, vilket gör att du kan påverka ditt schema. Det finns möjlighet att arbeta på distans, via en hemarbetsplats. Vi är måna om att du har en bra arbetsmiljö. Här finns inte stressen av att inte hinna med, att inte räcka till eller att inte komma hem när ditt arbetspass slutar. Vi värnar om att du ska ha en bra arbetsmiljö och här kan du känna dig trygg med att hinna med dina uppgifter att prestera tillräckligt och att avsluta ditt arbetspass i tid.
Det är viktigt för oss att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att våra sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin roll, därför erbjuds du kontinuerlig fortbildning med läkarföreläsningar varannan vecka. Som nyanställd hos oss erbjuds du ett gediget introduktionsprogram med både teoretisk och praktisk utbildning i fyra veckor. Till din hjälp har du också en personlig handledare som stöd och bollplank i ditt arbete.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Därtill är det ett krav för tjänsten är att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat som sjuksköterska, där vi gärna ser att du har erfarenhet av att göra bedömningar. Eftersom stora delar av arbetet utförs digitalt är även god datorvana en förutsättning för tjänsten. En fördel är om du känner dig bekväm med att föra samtal på engelska.
Du har ett engagemang och förmåga att motivera och entusiasmera dina kollegor samt att få alla att arbeta för verksamhetens gemensamma mål. Vidare styrs du av mål- och resultattänkande i dina prioriteringar och agerande samt har lätt för att strukturera ditt arbete. För den här tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser framemot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
