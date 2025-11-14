Sjuksköterska Till 1.cbrn-Kompaniet
Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot CBRN-händelser vilket innebär kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser. SkyddC bemannar även krigsförbandet 1.CBRN-kompaniet som är ett Försvarsmaktsgemensamt operativt insatsförband och löser uppgifter av operativ karaktär, både nationellt och internationellt som stöd till Försvarsmakten och andra myndigheter. I huvudsak handlar det om att omhänderta CBRN-händelser och CBRN-hot vilka påverkar Försvarsmaktens övriga verksamhet i fred såväl som i kris och krig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I tjänsten som sjuksköterska vid 1.CBRN-kompaniet stödjer du i huvudsak med kunskaper inom ditt kompetensområde Du bidrar med planering samt genomförande av övningsverksamhet till anställda och värnpliktiga.
Tjänsten innefattar beredskap för att lösa uppgifter både nationellt och internationellt.
Kvalifikationer
• Legitimerad specialistsjuksköterska inom ambulans, anestesi, narkos, akut eller IVA med klinisk erfarenhet av yrket.
• B-körkort.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Militär utbildning som exempelvis officersutbildning, värnplikt eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.Dina personliga egenskaper
Arbetet är mångsidigt och kräver flexibilitet, nytänkande och god samarbetsförmåga. Du är en lagspelare med god social kompetens och van vid arbete där tempoväxling är vanligt förekommande. Du är självständig och noggrann i ditt arbete samt har en utpräglad optimistisk och positiv attityd.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Genomförd internationell tjänstgöring i FM-regi.
• Genomförd MTR-B, BATLS, PHTLS, och TCCC.
• Militära förarbevis.
• Utbildning eller erfarenhet inom CBRN-området.
• Erfarenhet av självständigt att genomföra och planera sjukvårdsutbildning.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetstid: Heltid (40 tim/vecka). Arbetstiden är främst förlagd dagtid vardagar men tjänstgöring under andra tider förekommer.
Arbetsort: Umeå (tjänsteresor förekommer).
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Upplysningar om befattningen
Magnus Johansson
Information om rekryteringsprocessen
Viktor Häggström
Fackliga företrädare
Eric Uhlin Frankel SACO
Marcus Nygren OFR/O
Samtliga kontaktpersoner nås via växelnummer 010-827 55 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-05 Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift så kallade CBRN-händelser. Enheten utvecklar inte bara Försvarsmaktens förband inom området utan säkerställer också förmågan vid Försvarsmaktens övriga delar. SkyddC arbetar därför med både utbildning och utvecklingsfrågor samt ansvarar för att vidmakthålla nationell och internationell beredskap på området. Centrumets funktion är försvarsgemensam vilket innebär ett löpande samarbete med ett antal myndigheter inom vårt sakområde. Vid SkyddC arbetar drygt 140 civilt och militärt anställda. Budgeten för enheten omsluter cirka 140 miljoner kronor per år.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
