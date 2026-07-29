Sjuksköterska, tandläkare, läkare Sökes till Skönhetsklinik
Skönhetsgruppen Of Sweden AB / Sjuksköterskejobb / Sundbyberg Visa alla sjuksköterskejobb i Sundbyberg
2026-07-29
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Nu söker vi på Beauty Elite 2 sjuksköterskor/tandläkare eller läkare till vår klinik i Sundbyberg/Stockholm.
du måste ha erfarenhet av injektioner med fillers samt botox och det finns möjlighet för start omgående , skriv noggrant in vilka områden du behärskar idag.Vi kräver även kunskap om injektioner med hyalase samt komplikationshantering
Arbetsuppgifter består i att ge rådgivning,konsultering och behandling kring Botox och fillers.
Vi söker dig med social kompetens samt brinner för kundbemötande och estetik. Hos oss värdesätter vi bemötandet som våra kunder får och vi är väldigt måna om deras upplevelse hos oss.
Det är viktigt att du pratar god svenska, har tålamod och kan informera om behandlingarna på ett professionellt sätt samt kan bemöta kunderna med hög social kompetens.
Vi har som krav att alla som arbetar med injektionsbehandlingar hos oss är legitimerad sjuksköterska, tandläkare eller läkare och innehar certifikat inom alla behandlingsområden, enligt lagen skall du som arbetar med injektionsbehandlingar erha kompetens som stärker ditt arbete, det räcker alltså inte med att endast ha en legitimation utan du måste även ha kunskap och utbildning inom estetiska injektioner samt risker.
Vi söker dig som kan arbeta extra 1-2 dag, kväll samt helg i veckan. Schema skräddarsys efter behov och gemensamt upplägg.
När du skickar in din ansökan MÅSTE du skriva om du har erfarenhet av estetiska injektioner,vilka områden du behärskar och antal år/behandlingar av erfarenhet.
Vi ser fram emot din ansökan!
Maila ditt CV och personligt brev med foto!
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
E-post: info@beautyelite.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Injektionsbehandlare". Arbetsgivare Skönhetsgruppen of Sweden AB
(org.nr 559093-5432)
Duvgränd 1 (visa karta
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172 36 SUNDBYBERG Jobbnummer
10015477