Sjuksköterska strokeavdelning, dag/kväll/rotation
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Strokeavdelningen
C3 stroke är en vårdavdelning med tio vårdplatser.
Avdelningen genomgår en förändring och kommer till sommaren expandera och även inrymma fem geriatriska vårdplatser. I samband med förändringen växer vi som arbetsgrupp och behöver fylla på med sjuksköterskor och undersköterskor.
Hos oss kombineras stroke, neurologi och geriatrik med teamarbete och fokus på rehabilitering. Vi arbetar med akut stroke, rehabilitering efter stroke samt vård och rehab av geriatriska patienter. Även patienter med neurologiska sjukdomar och skador vårdas hos oss. Vi delar lokaler med medicinavdelningen och samarbetar nära.
Teamarbete är centralt. I teamet ingår undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabassistent och läkare samt logoped, kurator och dietist. Varje vecka hålls TEAM-rond där vi planerar och följer upp rehabpatienternas vård. Som sjuksköterska arbetar du med 1-2 undersköterskor och ansvarar för fem patienter dagtid och 7-8 kvällstid. Nattetid arbetar två sjuksköterskor och en undersköterska tillsammans.
Vi är en engagerad arbetsgrupp med personcentrerad vård och rehabiliterande förhållningssätt i fokus. Sjuksköterskegruppen tar gemensamt ansvar för utveckling och arbetssätt, med stark kollegial gemenskap.
Vi söker dig som är engagerad och vill utvecklas med oss. Utifrån intresse kan du få ett ansvarsområde med möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått din legitimation de senaste tolv månaderna deltar du i introduktionsåret där du genom färdighetsträning, reflektion och diskussioner i grupp tillsammans med erfarna sjuksköterskor och andra professioner får utveckla din förmåga som sjuksköterska. Genom introduktionsåret vill vi ge dig som ny sjuksköterska möjlighet till klinisk träning, fördjupning och reflektion för att du ska få så bra förutsättningar som möjligt att komma in i ditt nya yrke. Vår förhoppning är att du efter introduktionsåret ska känna trygghet i din yrkesroll och se kompetensutveckling som en naturlig del i ditt arbete.
Vi erbjuder dag/kväll, natt eller rotation och formar gärna en tjänst som passar dig.
Utifrån evidens och beprövad erfarenhet planerar, genomför och utvärderar du omvårdnaden tillsammans med erfarna undersköterskor. Du företräder omvårdnaden i det multiprofessionella teamet och stöder patienter och anhöriga under tiden på avdelningen. Du samordnar vården på avdelningen och förbereder för utskrivning. Du samverkar med anhöriga, andra verksamheter och funktioner både inom och utom sjukhuset.
I uppdraget ingår att handleda studenter och introducera nya kollegor.
Är du nyexaminerad ligger fokus på att komma in i din nya roll och efterhand tar du större del i ansvarsområden och verksamhetsutveckling.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad sjuksköterska. Du kan vara nyexaminerad eller erfaren och har ett intresse för att jobba med stroke, geriatrik och andra neurologiska sjukdomar. Har du erfarenhet av stroke, neurologi och geriatrik är det ett plus.
Du är öppen, självständig och ansvarstagande. Du vill utvecklas i din yrkesroll och deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Du uppskattar att vara en del av ett team och samarbeta nära kollegor. Arbetet ställer krav på din förmåga att kunna planera och prioritera dina arbetsuppgifter även i situationer där du snabbt behöver ställa om. Du kommunicerar väl och är tydlig både i din kommunikation och i ditt förhållningssätt. Du är lösningsfokuserad och flexibel till din läggning.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Urval kommer ske löpande under ansökningsperioden.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
