Sjuksköterska ständig natt, Avdelning 1, Geriatriskt centrum, Umeå
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2025-11-18
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Geriatriskt centrum är en specialistklinik för patienter med behov av både akut och planerad geriatrisk vård och rehabilitering. En bred bedömning av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom utförs av interprofessionella team. Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs i sluten- och öppenvård med patientens individuella behov i fokus.
Allmängeriatriken, avdelningen 1, har 20 vårdplatser med inriktning mot subakut allmängeriatrisk vård och rehabilitering samt så kallat snabbspår med övertagning av patienter från MAVA och infektionskliniken.
Vi är mycket stolta över att vi bedriver en studentundervisningsavdelning (SUA) där sjuksköterske- och undersköterskestudenter självständigt sköter patienterna under handledning. Vi välkomnar mångfald och 2016 blev avdelningen hbtq-diplomerad.
Nu söker vi ny kollega för en visstidsanställning som längst till och med 2026-08- 31 - Är det dig vi söker?
Anställningen avser ständig natt enligt AB schema med en sysselsättningsgrad om 69,68 % alternativt 79,69 % med 2 extranätter. Vid arbete om 69,68 % har du ett schema rullande på sex veckor med 9 dagars ledighet.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan så snart du kan!Publiceringsdatum2025-11-18Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I arbetet som sjuksköterska ingår omvårdnadsansvar och omvårdnadsarbete tillsammans med undersköterska, medicinska åtgärder utifrån patientens tillstånd och ordination, samt kontakter med övriga professioner i vårdteamet, andra vårdgivare och patientens närstående.
Du jobbar med en omfattning av 69,68% alternativt 79,69% med 2 extranätter.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning för sjuksköterskor inom äldrevård.
För att du ska vara den vi söker ser vi att du har god samarbetsförmåga, där du lyssnar och kommunicerar med både patienter och kollegor. Det är viktigt att du känner dig bekväm med att hantera administrativa arbetsuppgifter. Det är meriterande om du har erfarenhet av teamarbete och geriatrisk omvårdnad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
