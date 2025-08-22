Sjuksköterska/specialistsjuksköterska till heldygnsvården BUP, avdelning 99
2025-08-22
Nu ska en av våra kollegor gå på föräldraledighet - och vi söker dig som vill bli en del av vårt team! Hos oss på BUP avdelning 99 får du arbeta med omväxlande arbetsuppgifter i ett engagerat team. Här finns möjlighet till både lärande och utveckling - och framför allt att bidra till att göra skillnad för barn, ungdomar och deras anhöriga.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska fyller du en viktig roll i patientens vård och upplevelse av vården. Du kommer att vara en central del i ett sammansvetsat team som jobbar med och runt våra barn-och ungdomar och deras familjer. Arbetet innebär att du är arbetsledare för ditt arbetspass, antingen själv eller delat ansvar tillsammans med en annan sjuksköterska. I teamet arbetar undersköterskor, skötare och läkare tillsammans. Arbetet är omväxlande och innebär akut psykiatrisk omvårdnad och behandling. Vi arbetar utifrån målen i en omvårdnadsplan som sätts tillsammans med patient och vårdnadshavare. Beroende på anledning som barnet/ungdomen är hos oss så kommer insatserna att variera.
För oss är du viktig och vi har som ambition att ta tillvara på dina behov och önskemål för att rusta dig med den kompetens du behöver. Som en del i det erbjuds handledning, mentorskap, vidareutbildningar inom verksamhetsområdet Barnpsykiatri samt daglig kollegial handledning.
Så här beskriver en av våra sjuksköterskor sitt arbete:
"Flexibelt arbete med mycket tid för patienterna och anhöriga. Man har chans att få vara med och påverka till en positiv förändring på kort tid. Jag får jobba med hela familjen och kan ge stöd till förändring." Madelene, sjuksköterska
Om arbetsplatsen
Avdelning 99 är Barn-och ungdomspsykiatrins slutenvårdsavdelning och vi tar emot barn och unga med allvarliga psykiatriska tillstånd som är i behov av dygnetruntvård. Vi är en del av Barn-och ungdomspsykiatrin i Västmanland. I dagsläget har vi fem vårdplatser och tar primärt emot patienter från Västmanland och Sörmland men även från övriga Sverige. På kvällar/nätter och helger ansvarar avdelning 99 även för BUP akutens uppdrag vilket innebär att ta hand om eventuella akuta bedömningar som kommer och ansvara för telefonrådgivningen. Med stöd av strukturerade vårdprocesser och med hjälp av god teamsamverkan arbetar vi med och runt patienten och dennes familjesystem och har som målsättning att ge en god och nära vård av högsta kvalitet.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har specialistutbildning inom psykiatri och erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård, särskilt inom barn- och ungdomspsykiatri. Om du inte uppfyller alla meriterande krav så bygger vi gärna vidare på din kompetens.
Viktigast för oss är att du har ett stort intresse och engagemang för att arbeta behandlande med barn och unga. Vi som arbetar här drivs av att göra skillnad och bidra till en god och kvalitativ vård.
För att passa hos oss är det viktigt att du är en trygg och stabil person som har en god självinsikt. Du har en god förmåga att skapa goda relationer och samarbeta effektivt i team. För att lyckas i rollen behöver du även kunna leda och motivera annan omvårdnadspersonal på ett tryggt och stabilt sätt. Vidare kräver arbetet att du självständigt kan strukturera, planera, prioritera samt omprioritera när så krävs. Vi ser att också att du har en god förmåga att vara lugn och empatisk även i mer akuta situationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Anställningsvillkor
Vikariat på 1 år, heltid, med möjlighet till förlängning.
Placeringsort Västerås.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi strävar efter att planera schema i dialog med dig.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan 7 september 2025.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 vecka 38.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
