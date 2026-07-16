Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska till Hälso- och sjukvårdsteam 6
Jönköpings kommun / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-07-16
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du sjuksköterska och letar efter en ny utmaning med mycket frihet och ansvar? Vill du arbeta gentemot personer med psykiska eller intellektuella funktionshinder? Då har vi ett jobb till dig inom Hälso- och sjukvårdsteam 6. Var med att utveckla vår sjukvårdsfunktion i Sveriges nionde största kommun!
Välkommen till oss
Hälso- och sjukvårdsfunktionen (HS) i Jönköpings kommun består av 13 tvärprofessionella HS-Team, samt ett Hemteam. HS-Team 6 är en del av funktionen med upptagningsområde Jönköpings kommun och detta team arbetar gentemot kommunens Funktionsstöd. Här ingår kommunens psykiatriska team (KPT) och team intellektuell funktionsnedsättning (TIF). Vi söker nu kollegor som avser arbete både inom TIF och KPT där du kommer ansvara för ett antal boende med ett visst antal patienter. Arbetsgruppen utgår från teamlokalen vid Asecs köpcenter och består av sjuksköterska, specialistsjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, samt enhetsadministratör.
Ditt nya jobb
Som sjuksköterska i Team 6 har du patientansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser inom särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning, det inkluderar service- och gruppbostäder samt daglig verksamhet. Du utför både planerade och akuta insatser för patienter i alla åldrar och i nära samarbete med primär- och slutenvård. Vårdbehoven varierar och innebär att dina arbetsuppgifter sträcker sig från vanligt förekommande insatser till mer avancerad vård – exempelvis bedömning av psykiskt mående, läkemedelsutvärdering, provtagning, sårbehandling, dialys, infusioner samt skötsel av trachestomi, CVK/venportar och dränage. Du kommer också att delegera läkemedelshantering till personal ute på våra boenden.
Du ansvarar för självständiga medicinska bedömningar, behandlingar och åtgärder. Vi arbetar hälsofrämjande genom att identifiera patientens resurser och förmågor, förebygga hälsorisker och motivera till livsstilsförändringar. Dokumentation, rådgivning (akut och planerad), samt utbildningsinsatser är centrala delar av arbetet för att säkerställa trygg och kvalitativ vård. Du samverkar internt och externt för att uppnå kontinuitet, effektivitet, kvalitet och patientsäkerhet.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska och specialistutbildning inom exempelvis psykiatri eller till distriktssköterska är meriterande
Det är önskvärt att du har minst ett års erfarenhet som sjuksköterska eller ett par års erfarenhet som undersköterska
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, eftersom många patienter har utmaningar att ta emot information behöver du anpassa och förtydliga din kommunikation utifrån individens behov
Du har god datorvana
Du har god fysisk rörlighet då arbetet utförs i hemmiljö och kräver att du kan anpassa ditt arbetssätt efter olika förutsättningar
B-körkort är ett krav
Vi ser att du är en flexibel person som har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Du tar ansvar för att planera och strukturera ditt arbete effektivt, samt har god prioriteringsförmåga. Du samarbetar väl med andra, är lyhörd och kommunicerar tydligt och konstruktivt, även när förutsättningarna förändras. Vi värdesätter att du är initiativrik och positiv till förändringsarbete – dina idéer och erfarenheter blir en viktig del av teamets utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
När du börjar hos oss får du en introduktion som anpassas utifrån dina erfarenheter och förkunskaper. Du har även möjlighet till handledning av erfarna kollegor från andra team. Vi arbetar med ett nära och tillitsbaserat ledarskap där du ges stor frihet att självständigt planera och strukturera din arbetsdag. Som medarbetare i Jönköpings kommun erbjuds du en trygg anställning, samt förmåner som friskvårdsbidrag och ett generöst flextidsavtal.
Läs mer om vad vi erbjuder här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst inom KPT som en utökning av arbetsgruppen och två tillsvidaretjänster inom TIF. Arbetstiden är förlagd främst till dagtid, men tjänstgöring kväll och helg ingår. I dagsläget sker helgtjänstgöring cirka var femte vecka samt fyra kvällar på 10 veckor, vilket sker tillsammans med Team 4 och 5 med arbete gentemot andra boenden och patienter.
Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen, vilket innebär att tillsättning av tjänster kan ske innan sista ansökningsdatum. I din ansökan vill vi att du bifogar examensbevis, din legitimation som sjuksköterska och gärna aktuella tjänstgöringsintyg. Erbjudande om anställning i annat team på området kan även komma att bli aktuellt.
Den här befattningen är arbetsvärderad. Sjuksköterska återfinns i basgrupp F och specialistsjuksköterska återfinns i basgrupp G. För mer information om befattningens löneintervall se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
Vill du veta mer?
Vänligen kontakta rekryterande Enhetschef, Nina Meijer via 036-102463
Fackliga representanter: Fackliga företrädare på socialförvaltningen
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som sjuksköterska till Hälso- och sjukvårsteam 6!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Nina Meijer 036-102463 Jobbnummer
10004568