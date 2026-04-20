Sjuksköterska/specialistsjuksköterska till Hälso- och sjukvårdsteam 4
2026-04-20
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du legitimerad sjuksköterska och kanske har erfarenhet inom demens? Då har vi ett jobb till dig! Vi söker nu en ny kollega som vill arbete i vårat team mot särskilt boende med demensenhet, var med att utveckla Hälso- och sjukvårdsfunktionen i Sveriges nionde största kommun!
Ditt nya jobb
Som sjuksköterska hos oss ingår du i Hälso- och sjukvårdsteam 4 och ansvarar för planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i patientens hem, oavsett boendeform. Tjänsten är inriktad mot särskilt boende med demensenhet. Du möter patienter i olika åldrar och livssituationer som behöver vård och omsorg. Det kan handla om allt från rehabilitering efter sjukhusvistelse till stöd i livets slutskede. Arbetet innefattar självständiga medicinska bedömningar, behandlingar, åtgärder och dokumentation. Här får du följa patienten under en längre tid och bidra till kontinuitet i vården.
Arbetet präglas av personcentrerad och hälsofrämjande vård där patienten ges möjlighet till delaktighet, eget ansvar och trygghet i hemmet. Personalen identifierar patientens resurser och förmåga, förebygger hälsorisker och motivera till hälsosamma livsstilsförändringar. Genom att kombinera medicinsk kompetens och ett helhetsperspektiv skapar vi vård av hög kvalitet som stärker både hälsa och livskvalitet. Du samverkar med både primär- och slutenvård för att skapa trygga och individanpassade vårdinsatser. I rollen ingår även att handleda och undervisa omvårdnadspersonal, patienter, närstående och studenter samt aktivt bidra till utvecklings- och kvalitetsarbete. Detta för att säkerställa god vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska, specialistutbildning inom bland annat vård av äldre, palliativ vård eller distriktsköterska ser vi som meriterande
Meriterande med utbildning inom BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens)
Önskvärt med erfarenhet av arbete på demensenhet samt av kommunal hälso- och sjukvård
Meriterande om du har arbetat i verksamhetssystemen Combine, Cosmic-Link och Pascal samt Nationell Patientöversikt (NPÖ)
Du har goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift samt en god datorvana. Du har även god fysisk rörlighet eftersom arbetet sker i hemmiljö och ställer krav på att kunna anpassa arbetssätt utifrån förutsättningarna
B-körkort är ett krav
Som person har du ett varmt och empatiskt förhållningssätt där du ser varje patients styrkor och möjligheter. Ditt arbete präglas av ett starkt patientfokus och ett respektfullt bemötande. Du skapar trygghet och välbefinnande vid undersökningar samt behandlingar genom ett gott omdöme, kunskap och noggrannhet. Du är positiv, flexibel och trivs med att samarbeta i ett tvärprofessionellt team, där alla bidrar till ett gott arbetsklimat och en gemensam målsättning - att ge våra patienter det bästa, varje dag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Vi arbetar med ett nära tillitsbaserat ledarskap, vilket ger dig frihet att självständigt planera och strukturera din arbetsdag. Som nyanställd kommer vi tillsammans överens om ett lämpligt introduktionsprogram anpassat utifrån dina erfarenheter och förkunskaper. Du har även möjlighet att få handledning av erfarna kollegor från andra team. Vi värnar om balansen mellan arbete och privatliv, vilket möjliggörs genom ett generöst flextidsavtal. Som anställd inom Jönköpings kommun får du en trygg anställning och tillgång till bland annat friskvårdsbidrag.
Välkommen till oss
Hälso- och sjukvårdsfunktionen (HS) i Jönköpings kommun består av 13 tvärprofessionella HS-Team, samt ett Hemteam. HS har specialistinriktningar inom psykiatri, palliativ vård, hemrehabilitering, demens och funktionsstöd. Tillsammans är vi cirka 460 engagerade medarbetare.
HS-Team 4 är en del av Hälso- och sjukvårdsfunktionen med upptagningsområde Liljeholmen, Rosenlund, Österängen, Tenhult med landsbygd samt Ödestugu. Inom området finns Österängens äldreboende, Rosenlunds korttidsenhet, samt Ekhagens korttidsenheter som består av Lönnen inriktat mot multisjuka med stort omvårdnadsbehov och Ekhagens gästhem inriktat mot palliativ vård. Under kvällar och helger delar vi på sjukvårdsinsatser över ett större geografiskt område. Arbetsgruppen utgår från temlokalen vid Asecs köpcenter och består av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och rehabiliteringsassistenter.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd främst till dagtid, viss tjänstgöring kväll och helg ingår med helgtjänstgöring cirka var femte vecka i dagsläget.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer. I din ansökan vill vi ha ett CV, personligt brev och bifogat relevant examensbevis och legitimation, samt gärna tjänstgöringsintyg. Erbjudande om anställning i annat team på området kan även komma att bli aktuellt.
Vill du veta mer?
Har du frågor eller nyfiken på att veta mer om HS-Team 4 är du välkommen att kontakta Enhetschef Anne Syrén Ahlbom via kontaktuppgifterna nedan
Fackliga representanter www.jonkoping.se/fackligasoc
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
551 89 JÖNKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Socialförvaltningen
Enhetschef
Anne Syrén Ahlbom anne.syren-ahlbom@jonkoping.se 036-107352
