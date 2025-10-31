Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska till Hälso- och sjukvårdsteam 1
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du legitimerad sjuksköterska och intresserad av den kommunala hälso- och sjukvården? Nu har du chansen att bli en del av Hälso- och sjukvårdsteam 1, med upptagningsområde i Gränna med landsbygd, Visingsö och Ölmstad.
Här är ingen dag den andra lik och du får följa patienten över tid i deras hemmiljö.
Ditt nya jobb
Som sjuksköterska ansvarar du för både planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i den enskildes hem. Rollen är främst inriktad mot ordinärt boende, men insatser inom särskilt boende kan också förekomma. Du samverkar med primär- och slutenvård för att anpassa insatserna efter patientens behov.
Arbetet utgår från ett personcentrerat förhållningssätt där patientens delaktighet, trygghet och inflytande står i centrum. Du följer patienten över tid och bidrar till kontinuitet i vården.
I din roll ingår att självständigt göra medicinska bedömningar, utföra behandlingar och åtgärder. Dokumentation, läkemedelshantering och utbildningsinsatser är också viktiga delar av arbetet. Du samarbetar nära med kollegor och andra yrkesprofessioner, såsom undersköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut, för att tillsammans säkerställa kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning inom exempelvis vård av äldre, palliativ vård, psykiatri eller som distriktssköterska är meriterande, liksom erfarenhet från vård och omsorg.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datavana. B-körkort är ett krav, då då bil används i tjänsten.
Empatisk, självgående och lyhörd är egenskaper som vi tror passar in på dig. Du är också flexibel och har förmåga att arbeta strukturerat även när förutsättningarna snabbt förändras. Du kommunicerar på ett tydligt och inkännande sätt, som skapar trygghet för både patienter och närstående. Du värdesätter, precis som vi, ett gott samarbete kollegor emellan och agerar med både individens och verksamhetens bästa i fokus. För att säkerställa patientens säkerhet och välbefinnande har du ett gott omdöme, är noggrann och kan omsätta din kunskap i praktiken.
Vi erbjuder dig
- Friskvårdsbidrag
- Betald semester under första anställningsåret
- Generöst flextidsavtal
- Flyttbidrag för dig som bor utanför Jönköpings län
- Ett nära och tillitsbaserat ledarskap med frihet att planera och strukturera din arbetsdag självständigt
Läs mer om våra förmåner: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Hälso- och sjukvårdsteam 1 är en del av hälso- och sjukvårdsfunktionen (HS) i Jönköpings kommun. Funktionen består av 13 tvärprofessionella team samt ett hemteam. Vårt upptagningsområde omfattar Gränna med landsbygd, Visingsö och Ölmstad. I området finns två äldreboenden: Annero och Gränna äldreboende.
Teamet utgår från kontor i centrala Gränna och består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor och undersköterska.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde 2026-01-01 eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd främst till dagtid, viss tjänstgöring kväll och helg ingår (förekommer ungefär var femte vecka).
Känner du att den här tjänsten passar dig och vill bli vår nya kollega? Då är du varmt välkommen med din ansökan! Vänta inte för länge - urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vill du veta mer?
Hör av dig till rekryterande chef Sarah Almegård på tel. 036-107593 eller sarah.almegard@jonkoping.se
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänst som Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska till Hälso- och sjukvårdsteam 1!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
