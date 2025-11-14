Sjuksköterska/specialistsjuksköterska till Hälso - och sjukvårdsteam 10
2025-11-14
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet av vård och omsorg? Trivs du med att den ena dagen inte är den andra lik? Då har du ett jobb att söka - var med och utveckla Hälso- och sjukvårdsfunktionen i Sveriges nionde största kommun!
Ditt nya jobb
Som sjuksköterska ansvarar du för både planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i den enskildes hem, oavsett boendeform.
Du kommer möta patienter i olika åldrar och ha nära samverkan med både primär- och slutenvård för att individanpassa vårdinsatsen. Hos oss får du möjlighet att följa patienten under längre tid och bidra till kontinuitet i vården. Vårt arbete utgår från personcentrerad vård vilket bland annat innebär att ge patienten inflytande och möjlighet att ta eget ansvar och uppleva trygghet i hemmet.
Som sjuksköterska gör du självständigt medicinska bedömningar och utför behandlingar och åtgärder. Det ingår även att arbeta med handledning och undervisning för såväl annan omvårdnadspersonal som patient och närstående, detta för att säkerställa god kvalitet i omvårdnaden. Hos oss har du även möjlighet att delta i utvecklings- och kvalitetsarbete.
Din kompetens
- Du är legitimerad sjuksköterska och har du specialistutbildning såsom vård av äldre, palliativ vård, psykiatri eller distriktsköterskeutbildning ser vi det som meriterande
- Önskvärt med erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, exempelvis som sjuksköterska eller undersköterska.
- Du har goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift samt en god datorvana
- Du har god fysisk rörlighet eftersom arbetet sker i hemmiljö och du behöver anpassa ditt arbetssätt utifrån förutsättningarna som finns
- B-körkort är ett krav då bil används i tjänsten
Som person ser vi att du är empatisk, strukturerad och lyhörd. I rollen är det av vikt att ge information om vård och behandling på ett respektfullt och tydligt sätt. Patientens säkerhet, trygghet och välbefinnande tillgodoses genom ett gott omdöme, kunskap, noggrannhet och god kommunikation. Vi lägger stor vikt vid dessa egenskaper och personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
När du börjar hos oss tar vi tillsammans fram ett introduktionsprogram som är anpassat efter dina erfarenheter och förkunskaper. Du får även handledning av erfarna kollegor för att komma in i arbetet på ett tryggt sätt. Vi arbetar med ett nära och tillitsbaserat ledarskap. Det innebär att du får frihet att självständigt planera och strukturera din arbetsdag. Som anställd får du även tillgång till friskvårdsbidrag, betald semester redan under det första anställningsåret och ett generöst flextidsavtal.
Läs mer om vilka förmåner du får som anställd här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Hälso- och sjukvårdsfunktionen (HS) i Jönköpings kommun består av 13 tvärprofessionella HS-Team, samt ett Hemteam. HS har specialistinriktningar inom psykiatri, palliativ vård, hemrehabilitering, demens och funktionsstöd. Tillsammans är vi cirka 460 engagerade medarbetare.
HS-Team 10 är en del av Hälso- och sjukvårdsfunktionen med upptagningsområde Grästorp, Hovslätt, Norrahammar, Taberg och Månsarp med landsbygd. Inom området finns tre äldreboenden: Fridhälls äldreboende, Gjutarens äldreboende och Smedjegårdens äldreboende. Arbetsgruppen utgår från teamlokalen i Norrahammar och består av sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor, undersköterska, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster.
Här kan du läsa mer om att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/yrken-och-kompetenser/jobba-inom-sjukvard-vard-och-omsorg/jobba-med-halso--och-sjukvard
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd främst till dagtid, viss tjänstgöring kväll och helg ingår. Vi arbetar utefter ett rullande schema där helgtjänstgöring förekommer cirka var femte vecka.
Löpande urval och intervjuer sker i rekryteringen och erbjudande om anställning i annat team kan bli aktuellt.
Vill du veta mer?
Om du har frågor om tjänsten eller nyfiken på att veta mer om HS-team 8 är du välkommen att kontakta rekryterande enhetschef, Sara Cato.
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska till HS-team 10!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
