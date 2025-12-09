Sjuksköterska/specialistsjuksköterska hemsjukvård
2025-12-09
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!
Som sjuksköterska/distriktssköterska inom hemsjukvården är du en viktig del i teamet kring våra
patienter, samarbete med olika yrkesgrupper i team och med läkare på hälsocentralen.
Du besöker patienten i dennes boendemiljö för att göra bedömningar och åtgärder inom hälso- sjukvård alltid med målet att stärka individens hälsa eller välbefinnande. Vi bedriver också Palliativ vård.
Dina arbetsuppgifter är att utifrån eget yrkesansvar bedöma, planera, åtgärda, följa upp och dokumentera hälso- och sjukvårdsåtgärder för enskilda patienter. Vårt mål är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande vilket sker genom verktyg som kvalitetsregister, en stor del av arbetet innebär också att
samverka, leda och delegera beslutade åtgärder.
Erfarenhet inom hemsjukvård i kommunal verksamhet är meriterande, stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och professionell i din arbetsroll då arbetet ofta innebär självständigt arbete
men även mycket samverkan i olika team. Du är flexibel då arbetet snabbt kan förändras vilket kräver prioriteringar och struktur.
Leg. Sjuksköterska
Vid erbjudande om anställning krävs utdrag ur belastningsregistret. Anställningsvillkor
B körkort
Intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
I den här rekryteringen sköter vi själva annonseringen. Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonsering
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Bollnäs kommun
Socialförvaltningen, Förebyggande och hälsa, Hemsjukvård Ordinärt boende
Elisabeth Karlsson 0278-25000
